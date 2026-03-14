Published On : Sat, Mar 14th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यात मोठी दुर्घटना; क्रेन बिघडल्याने गर्डरसह पुलाचा भाग खाली कोसळला

Advertisement

नागपूर : नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील बांधकामादरम्यान शुक्रवारी संध्याकाळी मोठी दुर्घटना घडली. गर्डर उचलत असलेली क्रेन अचानक बिघडल्याने मेट्रो पुलाचा एक भाग आणि क्रेनचा काही हिस्सा खाली कोसळला. ही घटना हिंगणा मार्गावरील वानडोंगरी परिसरातील महाजनवाडी भागात सायंकाळी सुमारे सात वाजता घडली. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, Maha Metro कडून सुरू असलेल्या मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पुलाच्या बांधकामाचे काम त्या वेळी सुरू होते. गर्डर उचलण्यासाठी वापरण्यात येत असलेली क्रेन अचानक बिघडल्याने पुलाचा लोंबकळणारा भाग तुटून खाली पडला. क्रेनचा काही भागही त्याचवेळी कोसळला.

घटना घडली तेव्हा पुलाखाली कोणीही नसल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. मात्र अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. बांधकामस्थळी उपस्थित कामगार आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये घबराट पसरली.

Gold Rate
Mar 13 2026 - Time 11.45Hrs
Gold 24 KT ₹ 1,60,100/-
Gold 22 KT ₹ 1,48,900 /-
Silver/Kg ₹ 2,66,400/-
Platinum ₹ 90,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

दरम्यान, नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील काम वेगाने सुरू असून प्रकल्पाचे सुमारे पन्नास टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. या टप्प्यात Nagpur Metro Aqua Line विस्ताराचे कामही सुरू आहे. मात्र या दुर्घटनेनंतर बांधकामादरम्यान सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

घटनेचा दृकश्राव्य चित्रफीत सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मेट्रो प्रशासनाने दुर्घटनेमागील कारणांचा तपास करण्याचे सांगितले आहे. तपासानंतर नेमके कारण समोर येईल आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Advertisement
Advertisement