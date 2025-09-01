Published On : Mon, Sep 1st, 2025
महात्मा गांधींच्या प्रपौत्र तुषार गांधी अडचणीत; माओवाद्यांची तुलना स्वातंत्र्यसैनिकांशी केल्याने वाद!

नागपूर: महात्मा गांधींच्या प्रपौत्र तुषार गांधी यांनी माओवाद्यांबाबत केलेले विधान चर्चेचा विषय ठरले आहे. नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना गांधी म्हणाले, “जसे स्वातंत्र्यसैनिकांनी इंग्रजांविरुद्ध लढा दिला, तसेच नक्सली समाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करत आहेत.”

तुषार गांधी इंडिया गठबंधनसोबत २९ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान संविधान सत्य गृह या कार्यक्रमाचे आयोजन करत आहेत. या उपक्रमात नागपूरच्या दीक्षाभूमी पासून सेवाग्राम पर्यंत पायवाटे यात्रा काढली जाणार आहे. गांधी म्हणाले, “ही यात्रा सामाजिक ऐक्य, संविधान रक्षण आणि संस्कृती जपण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.”

चार दिवसांची ही यात्रा सुमारे १०० किलोमीटर लांब असेल. नागपूर आणि वर्धा येथे या कालावधीत चार सभा आयोजित आहेत, ज्यात शरद पवार, राहुल गांधी किंवा काँग्रेसचे इतर वरिष्ठ नेते सहभागी होतील.

माओवाद्यांबाबत विचारले असता तुषार गांधी म्हणाले, “मी त्यांना क्रांतिकारी मानतो. जसे स्वातंत्र्यसैनिक इंग्रजांविरुद्ध लढले, तसेच माओवादी समाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करतात. एखादा क्रांतिकारी दुसऱ्यासाठी दहशतवादी ठरतो, हे इतिहास ठरवेल.”

या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला गती मिळाली असून विरोधकांनी गांधींच्या वक्तव्यावर टीका केली आहे.

