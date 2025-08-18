Maharashtra State Ranking TT Meet: Nagpur’s Ikshika, top seeds sail smoothly

Nagpur: Third seed Ikshika Umate of Nagpur and Under-17 top seeds Sukrati Sharma and Kaustubh Girgaonkar moved up in the Jennifer Varghese 3rd Maharashtra State Ranking Table Tennis Tournament underway at Subhedar Hall, Ravi Nagar Square on Sunday. The event is being organised by Nagpur District Table Tennis Association.

In the girls singles second round, Ikshika had no difficulty in getting past MCD’s Sara Jamsutkar 11-7, 11-6, 11-9 in three straight games while Thane’s Sukrati defeated Keshika Purkar of Nashik 11-9, 11-9, 11-9. Boys top seed Pune’s Kaustubh beat Gaurang Vaijwade of PRB also in three games 11-4, 11-6, 13-11 in the third round. In the longest match of the day, Solapur’s Vedant Khalade edged past Pune’s Anuj Phulsundar 9-11, 11-5, 11-8, 5-11, 13-11 in five games.

RESULTS

Girls Under-17 Round 2: Sukrati Sharma (T HN, S1) bt Keshika Purkar (NSK) 11-9, 11- 9, 11-9; Anvi Karambelkar (THN, S9) bt Shreya Gaikwad (PNA) 11- 1, 12-10, 11-9; Annisha Patra(RGD, S8) bt Ishwari Dhawade (AMT) 11-4, 11-5, 11- 2; Naisha Rewaskar (PNA, S5) bt Ayaana Beddingwala (TST) 9-11, 11-8, 11-7, 12-10; Anvi Gupte (THN, S12) bt Ananya Somani (ANG) 11-8, 11-5, 11-6; Swarada Sane (PNA, S13) bt Vedangi Jumde (PNA) 14-12, 11-8, 11-7; Hrithika Madhur (THN, S4) bt Vidhii Kumre (NGP) 11-5, 11-1, 11-1; Ikshika Umate (NGP, S3) bt Sara Jamsutkar (MCD) 11-7, 11- 6, 11-9; Myraa Sangelkar (TST, S14) bt Banhi Dube (THN) 11-8, 7-11, 11-3, 11-5; Prisha Daga (TST, S11) bt Sara Ramaiya (TST) 8- 11, 11-8, 11-8, 11-6; Sanvi Puranik (THN, S6) bt Owee Baheti (PRB) 11-7, 11-5, 7-11, 11-6; Kavya Bhatt ( THN, S7) bt Arpita Borhade (MCD) 11-6, 11-8, 12-10; Janhavi Kalssekar (NSK, S10) bt Samiksha Wagh (THN) 12-10, 11-9, 11-4; Aarohee Chafekar (THN, S15) bt Isheeta Shaktawat (THN) 11-6, 11-4, 11-4; Swara Karmarkar (NSK, S2) bt Vaidehi Thakare (THN) 11-3, 11-4, 11-9.

Boys Under-17 Round 3: Kaustubh Girgaonkar (PNA, S1) bt Gaurang Vaijwade (PRB) 11- 4, 11-6, 13-11; Vedant Khalade (SOL) bt Anuj Phulsundar (PNA) 9-11, 11-5, 11-8, 5-11, 13-11; Shreyas Mankeshwar (PNA, S9) bt Parth Sawale (AMT) 11-5, 11- 3, 11-8; Ahan Gosar (TST, S8) bt Aavish Kevalramani (NSK) 11-3, 11-5, 11-8; Yashwin Gade (THN, S5) bt Aarav Sanganeria (AUR) 11-7, 11-3, 11-6; Shouren Soman (PNA, S12) bt Juned Magdum (KOL) 11-5, 11-3, 11-9; Jehan Kolah (MCD) bt Yogesh Ghule (PRB) 11-4, 11-4, 11-4; Ishan Khandekar (PNA, S4) bt Nivaan Sheth (T ST ) 11-5, 11-4, 11-6; Akanksh Sahoo(TST, S3) bt Yash Bhandari (NSK) 11-7, 11-8, 11- 6; Advay Huddar (PNA, S14) bt Aaradhy Tidake (THN) 11-3, 10- 12, 11-5, 11-4; Neel Navare (PNA, S11) bt Mohammed Memon (PLG) 11-5, 11-6, 6-11, 11-4; Nilay Pattekar (T HN, S6) bt Rishit Bansal (PNA) 11-5, 11-4, 11-4, Johan Cheliparmbil (THN, S7) bt Shlok Jhaveri (MCD) 11-9, 15-13, 11-9; Aaditya Dalal (MCD, S10) bt Swaroop Bhadalkar (PNA) 13- 11, 11-6, 11-5; Aarav Vora (TST) bt Archit Rahane (NSK) 11-7, 9- 11, 15-13, 11-9; Parth Magar (MCD, S2) bt Raj Bhatane (PNA) 11-3, 11-7, 11-7.