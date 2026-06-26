Published On : Fri, Jun 26th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, दो रेलकर्मियों की सूझबूझ से सुरक्षित प्रसव

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नागपुर: कहते हैं कि संकट की घड़ी में इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होती है। इसका जीवंत उदाहरण उस समय देखने को मिला जब यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस में सफर कर रही एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। हालात ऐसे थे कि ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन रेलवे के दो कर्मचारियों की सूझबूझ, तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता ने चलती ट्रेन को ही अस्थायी प्रसूति कक्ष में बदल दिया। उनकी तत्परता से महिला ने सुरक्षित रूप से एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया।

जानकारी के अनुसार, 23 जून को नागपुर से इटारसी के बीच यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच एस-2 में टिकट जांच के दौरान वरिष्ठ टिकट परीक्षक संजय कुमार चौहान को एक यात्री ने सूचना दी कि एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। जांच करने पर पता चला कि एस-2 कोच की बर्थ नंबर 10 पर यात्रा कर रही 23 वर्षीय रेखा को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी है।

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घोड़ाडोंगरी स्टेशन के निकट पहुंचते ही स्थिति की गंभीरता को समझते हुए संजय कुमार चौहान ने बिना समय गंवाए एसी कोच में ड्यूटी पर तैनात मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक पप्पू राम मीणा को मौके पर बुलाया। दोनों रेलकर्मियों ने तत्काल स्लीपर कोच के बर्थ नंबर 9 से 14 तक का पूरा केबिन खाली कराया और वहां मौजूद वरिष्ठ महिला यात्रियों की सहायता से सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था की।

इस दौरान दोनों रेलकर्मी लगातार नागपुर और भोपाल के वाणिज्य नियंत्रकों के संपर्क में रहे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जा सके। महिला यात्रियों के सहयोग और रेलवे कर्मचारियों की तत्परता से कुछ ही देर में रेखा ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने इस मानवीय कार्य की सराहना करते हुए रेल कर्मचारियों की जमकर प्रशंसा की।

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ट्रेन के इटारसी स्टेशन पहुंचते ही पहले से तैयार चिकित्सा दल ने जच्चा और बच्चे को सुरक्षित उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत पूरी तरह सामान्य बताई गई।

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि रेलवे कर्मचारी केवल यात्रियों की टिकट जांच तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में मानवता और सेवा का अद्भुत परिचय देकर लोगों की जिंदगी बचाने का काम भी करते हैं। संजय कुमार चौहान और पप्पू राम मीणा की त्वरित सूझबूझ, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा ने एक संभावित संकट को खुशियों के पल में बदल दिया।

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