Published On : Wed, Jun 24th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात सुरक्षेअभावी मजुराचा मृत्यू; एअरफोर्स मुख्यालयासमोर आंदोलन, 10 लाखांच्या भरपाईनंतर तोडगा

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नागपूर : शहरातील गिट्टीखदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वायुदल नगर परिसरात घडलेल्या एका दुर्दैवी अपघाताने मजुरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. एअरफोर्स मुख्यालयात रंगकाम करत असताना 50 वर्षीय मजूर उमेश महादेव धुर्वे यांचा तिसऱ्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला. कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा साधनांचा अभाव असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या घटनेनंतर संतप्त नातेवाईक आणि नागरिकांनी मृतदेह रस्त्यावर ठेवून आंदोलन छेडले. अखेर 10 लाख रुपयांच्या भरपाईवर सहमती झाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

माहितीनुसार, एअरफोर्स परिसरातील रंगकामाचे कंत्राट एका खासगी कंत्राटदाराकडे देण्यात आले होते. गेल्या सुमारे 22 वर्षांपासून या कामावर कार्यरत असलेले उमेश धुर्वे मंगळवारी दुपारी काम करत असताना अचानक तोल जाऊन तिसऱ्या मजल्यावरून खाली पडले. या अपघातात ते गंभीर जखमी झाले. सहकारी मजुरांनी त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले, मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

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मृतकाच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, उंच इमारतीवर काम करून घेत असताना मजुरांना सेफ्टी हार्नेस, सुरक्षा किट किंवा अन्य आवश्यक संरक्षण साधने उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती. तसेच अनेक वर्षे काम करूनही त्यांचा विमा उतरवण्यात आला नव्हता.

घटनेनंतर मृतकाचे पुत्र, मजूर संघटनांचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी एअरफोर्स मुख्यालयासमोर मृतदेह ठेवून जोरदार आंदोलन केले. कुटुंबाच्या भविष्यासाठी योग्य आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली होती.

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दीर्घ चर्चेनंतर मृतकाच्या कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्यावर सहमती झाली. त्यापैकी 5 लाख रुपये तात्काळ देण्यात आले असून उर्वरित रक्कम कामगार आयुक्तांच्या उपस्थितीत देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

या घटनेमुळे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या मजुरांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून, संबंधित यंत्रणांकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

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