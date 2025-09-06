Published On : Sat, Sep 6th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

“गडकरी विवाद किसानों से ज्यादा राजनीति का हथियार” – किशोर तिवारी का बड़ा बयान

Exclusive Interview | Kishore Tiwari Speaks to Mayank Sharma of Nagpur Today

नागपुर टुडे से खास बातचीत में किसान नेता और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता किशोर तिवारी ने इथेनॉल बहस और नितिन गडकरी परिवार पर लगे आरोपों को राजनीतिक हथियार बताया।

तिवारी ने कहा कि –

  • “गडकरी परिवार का योगदान नगण्य है, विवाद सिर्फ राजनीति है।”
  • गडकरी के दोनों बेटे ख़ुद अपने दम पर खड़े हुए हैं।
  • कांग्रेस जहां 20–25% हिस्सेदारी में है, वहीं गडकरी परिवार की हिस्सेदारी सिर्फ 0.6% है।
  • मनमोहन सिंह सरकार के दौरान ही एथनॉल मिक्सिंग की नीति आई थी।

किसानों पर असर की बात करते हुए तिवारी बोले –
“E20 से किसान का उतना भला नहीं होने वाला है, यह बहस किसानों के मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली है।”

सबसे अहम बयान देते हुए किशोर तिवारी ने कहा –
“नितिन गडकरी अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 2014 में भी वह पीएम की दौड़ में थे, लेकिन साजिश के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। आज वही खेल फिर से दोहराया जा रहा है।”

नागपुर टुडे के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में किशोर तिवारी ने गडकरी विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा राजनीतिक खुलासा किया।

पूरा इंटरव्यू यहाँ देखें:

