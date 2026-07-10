शादीशुदा महिला से छेड़छाड़, पति से मारपीट; एकतरफा जुनून में आरोपी गिरफ्तार

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नागपुर: कलमना थाना क्षेत्र में रहने वाली 27 वर्षीय शादीशुदा महिला को कथित तौर पर लंबे समय से परेशान कर रहे पड़ोसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला द्वारा बातचीत से इनकार किए जाने के बाद आरोपी ने उसके घर में घुसकर अश्लील हरकतें कीं और विरोध करने पर महिला व उसके पति के साथ मारपीट की।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता और आरोपी पहले एक-दूसरे को जानते थे। वर्ष 2023 में महिला की शादी होने के बाद दोनों के बीच संपर्क समाप्त हो गया था। इसके बावजूद आरोपी पिछले करीब छह महीनों से लगातार फोन और व्हाट्सऐप कॉल कर महिला को परेशान कर रहा था।

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घटना वाले दिन आरोपी ने महिला को व्हाट्सऐप कॉल किया। जब महिला ने कॉल रिसीव नहीं किया तो वह कथित तौर पर सीधे उसके घर पहुंच गया और जबरन बातचीत करने का दबाव बनाने लगा। इस दौरान उसने महिला के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कीं।

महिला द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने घर में हंगामा शुरू कर दिया। शोर सुनकर महिला का पति बीच-बचाव के लिए आया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि उसने महिला के सिर पर कार की चाबी से हमला किया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।

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घटना के बाद पीड़ित परिवार ने कलमना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 27 वर्षीय नीथलेस वरखड़े को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

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