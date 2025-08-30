Kale Memorial Yash Nagpur District Badminton: Shreeja, Sanvi, Sharayu, Mugdha enter semis

Nagpur: Shreeja Wankhede, Sanvi Manapure, Sharayu Rewaskar and Mugdha Sawarkar made it to the semi-finals of the YonexSunrise Late Amol Kale Memorial Yash Open Nagpur District Badminton Tournament under way at Subhedar Hall, Ravi Nagar in Nagpur.

In the quarter-finals, top seed Shreeja defeated Avani Praveen Singh 21-5, 21-12 in straight games. Sanvi thrashed Advaiya Pankaj Sathe 22-20, 22-20 while Sharayu fought out hard to beat Riddhi Pramod Tidke 21-17, 12- 21, 21-16. In the last quarter-final, Mugdha defeated Angha Hemant Behere 21-10, 21-13 to complete the semis line-up.

In men’s, Arnav Palshikar and Sairaj Nayse defeated Avik Lodha and Lakshya Maheshwari 15-3, 15-2 to make it to the last eight of the competition.

Results:

GS U-9 Quarters: Ekansha Tarone bt Anshika Jain 22-20, 21-12; Aarna Mishra bt Malak Jejani 21-15, 21-16; Sharvi Gupta bt Durvisha Gogineni 21- 16, 21-18.

BS U-11 Quarters: Satvik Dhavale bt Anik Pandey 21-10, 21-5; Abir Bhattacharya bt Anshuman Agasti 21-18, 21-19; Viraj Dhole bt Niyukt Mogare 21- 12, 21-12; Mann Bokey bt Advik Maskawar 21-5, 21-6.

GS U-11 Quarters: Ira Rokade (1) bt Aaradhya Narnaware 21- 4, 21-3; Aadvi Supatkar bt Prisha Titare 21-17, 21-16; Sharvani Bhoot bt Chinmayi Dapurkar21- 11, 23-21.