नागपुरातील आशी नगरात आंदोलनाची तीव्रता; मृत सफाई कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी दोषींवर कारवाईची मागणी

नागपूर : नगर निगममधील सफाई कर्मचारी राजू उपाध्ये यांच्या आत्महत्येनंतर नागपुरात संतापाचा उद्रेक झाला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पीडित कुटुंबीयांसह राजू उपाध्ये यांचा मृतदेह आशी नगर झोन कार्यालयासमोर ठेऊन तीव्र आंदोलन छेडले. या आंदोलनामध्ये संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
प्रदर्शनादरम्यान मृताचे कुटुंबीयही उपस्थित होते. आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, जबपर्यंत दोषींवर कठोर कारवाई होत नाही आणि मृताच्या कुटुंबाला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील.
पोलिस व प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आंदोलनकर्ते आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. “महानगरपालिका मुर्दाबाद”च्या घोषणा देत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मृत सफाई कर्मचाऱ्याला तात्काळ न्याय द्यावा, अशी मागणी केली.
हा लढा फक्त एका व्यक्तीच्या आत्महत्येपुरता मर्यादित नसून, व्यवस्थेतील अन्याय आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील संघर्ष असल्याचं आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केलं.