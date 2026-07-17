Published On : Fri, Jul 17th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

खामगाव अर्बन बँकेवर आयकर विभागाचा छापा; २०० कोटींचे संशयास्पद व्यवहार उघड, १०० कोटी बचत खात्यांत आढळले

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खामगाव : आयकर विभागाच्या गुप्तचर व गुन्हे अन्वेषण संचालनालयाने (I&CI) खामगाव अर्बन सहकारी बँकेवर टाकलेल्या छाप्यात तब्बल २०० कोटी रुपयांच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा पर्दाफाश झाला आहे. यामध्ये सुमारे ३५० बचत खात्यांमध्ये जमा असलेले १०० कोटी रुपये विभागापासून लपवण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

माहितीनुसार, या बचत खात्यांमध्ये सरासरी ३० ते ३५ लाख रुपयांच्या ठेवी असून, संबंधित खातेधारक किंवा बँक व्यवस्थापनाने या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला दिली नव्हती. या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कमही जमा करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

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तपासादरम्यान २५ कोटी रुपयांचे व्याज वितरण देखील विभागाच्या नजरेपासून लपवण्यात आल्याचे उघड झाले. बचत खाती उघडताना आवश्यक माहिती संकलित न करणे आणि एसएफटी (Statement of Financial Transactions) अंतर्गत व्यवहारांची माहिती न सादर करणे, ही गंभीर अनियमितता आढळल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आयकर विभागाचे अधिकारी गुरुवारीही बँकेत तपास करत होते. तपासात आणखी खात्यांचा समावेश होण्याची शक्यता असून, संशयित व्यवहारांची व्याप्ती वाढू शकते.

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दरम्यान, विदर्भातील सहकारी बँका, नोंदणी कार्यालये, बिल्डर्स, डेव्हलपर्स, रुग्णालये आणि ज्वेलर्स यांच्याकडून एसएफटी अहवाल न सादर करण्याचे प्रमाण वाढल्याने आयकर विभागाने अशा संस्थांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.

छाप्यात उघड झालेल्या एकूण २०० कोटी रुपयांपैकी १०० कोटी रुपये बचत खात्यांमध्ये, ५० कोटी रुपये चालू खात्यांमध्ये आणि २५ कोटी रुपये मुदत ठेवींमध्ये असल्याचे तपासातून समोर आले असून, उर्वरित व्यवहारांचाही विभागाकडून सखोल तपास सुरू आहे.

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