नागपुर: मैनेजमेंट की मशहूर संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (IMT) नागपुर, जो कटोल रोड पर शहर से 35 किमी दूर स्थित है, अब विवादों में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में छात्र-छात्राओं को प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करते हुए देखा गया।
वीडियो में दिखा गंभीर कदाचार
एक वीडियो में हॉस्टल के कुछ छात्रों, जिनमें एक छात्र और कुछ छात्राएं शामिल हैं, को प्रतिबंधित पदार्थ तैयार करते हुए देखा गया। दूसरे वीडियो में एक छात्रा को कॉलेज कैंटीन में खुलेआम धूम्रपान करते हुए दिखाया गया।
आईएमटी नागपुर की साख पर सवाल
27 एकड़ में फैला आईएमटी नागपुर मध्य भारत के प्रमुख बी-स्कूल्स में गिना जाता है। यहां देशभर से छात्र पीजीडीएम (मार्केटिंग, फाइनेंस) जैसे कोर्स करने आते हैं।
लेकिन इन घटनाओं ने संस्था की छवि को सवालों के घेरे में ला दिया है। आरोप है कि हॉस्टल में इस तरह की गतिविधियां आम हो चुकी हैं और संस्थान की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है।
प्रशासन की चुप्पी
नागपुर टुडे ने आईएमटी नागपुर के प्रशासनिक अधिकारी आशीष काले से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। संस्थान के आधिकारिक ईमेल पर भेजा गया मेल भी अनुत्तरित रहा।
जिम्मेदारी पर उठे सवाल
प्रशासन की चुप्पी से मामला और गंभीर हो गया है। सवाल यह उठ रहा है कि अगर नामी-गिरामी कॉलेज ही ऐसे मामलों को अनदेखा करते हैं तो क्या वे छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा रहे? क्या उच्च शिक्षा संस्थान सुरक्षित माहौल देने के बजाय असुरक्षित वातावरण बना रहे हैं?
अब जब यह मामला सुर्खियों में है, आईएमटी नागपुर की साख और जिम्मेदारी दोनों पर जनता की पैनी नजर है।