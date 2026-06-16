हुड़केश्वर पुलिस ने घंटों में सुलझाया लूटकांड, आरोपी गिरफ्तार; ₹1.80 लाख का माल बरामद

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नागपुर: नागपुर शहर की हुड़केश्वर पुलिस ने एक सनसनीखेज लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए महज कुछ घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा गया आईफोन-15, एक सैमसंग मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल समेत कुल 1 लाख 80 हजार रुपये का माल बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में शिकायतकर्ता हर्ष गोविंद बारसागडे (21) ने पुलिस को बताया कि वह 9 जून 2026 की सुबह अपने मित्रों सिद्धांत नागोसे और प्रणय आमदारे के साथ सक्करदरा चौक पर पोहे खाने गया था। लौटते समय सुबह करीब 4:30 बजे म्हालगी नगर स्थित गजानन मंदिर मार्ग से हुड़केश्वर रोड पर आते समय देवतले हॉस्पिटल के सामने दो युवकों ने उनकी राह रोक ली।

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आरोपियों ने शिकायतकर्ता के बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी जेब में रखा मोबाइल सड़क पर गिर गया। इसके बाद आरोपियों ने उसे धमकाते हुए पैसे मांगने शुरू कर दिए और उसका आईफोन-15 छीनकर मौके से फरार हो गए।

घटना की गंभीरता को देखते हुए हुड़केश्वर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप कुंभारे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी जांच और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पिपला फाटा क्षेत्र से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शिवम प्रविण भनारे (18), निवासी नरेंद्रनगर, नागपुर बताया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा गया आईफोन-15, एक सैमसंग मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई टीवीएस रोनिन मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद माल की कुल कीमत लगभग 1.80 लाख रुपये बताई गई है।

मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका एक साथी अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और मामले की आगे जांच जारी है।

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