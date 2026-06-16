Published On : Tue, Jun 16th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

समाजसेविका ज्वाला धोटे यांच्या तक्रारीवरून पाच महिलांविरुद्ध गुन्हा; बदनामीसह धमकीचे आरोप

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नागपूर : शहरातील सीताबर्डी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत समाजसेविका ज्वाला धोटे यांच्या तक्रारीवरून पाच महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. सार्वजनिकरित्या चारित्र्यहनन करणे, बदनामीकारक आरोप करणे आणि वैयक्तिक माहिती उघड करण्याची धमकी देऊन सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात सारिका ग्वालवंशी, प्रिया ग्वालवंशी, उज्जू यादव यांच्यासह अन्य दोन महिलांना आरोपी करण्यात आले आहे. ज्वाला धोटे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, 12 जून 2026 रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत आरोपी महिलांनी त्यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह आणि बिनबुडाचे आरोप केले.

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तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, पत्रकार परिषदेदरम्यान त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित बाबी सार्वजनिक करण्याची धमकी देण्यात आली. यामुळे त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा तसेच मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप धोटे यांनी केला आहे.

ज्वाला धोटे या अनेक वर्षांपासून सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असून विविध जनहिताच्या प्रश्नांवर काम करत आहेत. त्यांच्या सामाजिक कार्यामुळे काही जण नाराज असून त्यांना बदनाम करण्यासाठी कट रचला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी तक्रारीत केला आहे. खोटे आरोप करून त्यांची विश्वासार्हता कमी करण्याचा आणि सामाजिक कार्यात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

तक्रारीची गंभीर दखल घेत सीताबर्डी पोलिसांनी संबंधित महिलांविरुद्ध विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून पत्रकार परिषदेसंदर्भातील व्हिडीओ फुटेज, कागदपत्रे आणि इतर पुराव्यांची तपासणी केली जात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

दरम्यान, या घटनेनंतर शहरातील सामाजिक संघटनांमध्येही चर्चेला सुरुवात झाली आहे. सार्वजनिक मंचावर कोणावरही आरोप करताना वस्तुस्थितीची खातरजमा करणे आवश्यक असल्याचे मत काहींनी व्यक्त केले आहे, तर संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.

सध्या पोलिसांकडून सर्व संबंधित पक्षांचे जबाब नोंदविण्याचे काम सुरू असून तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.

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