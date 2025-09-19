आनंदाची बातमी! राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये लवकरच ६२०० प्राध्यापकांची मेगा भरती सुरू होणार

मुंबई: महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठी संधी! राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ५५०० प्राध्यापक पदांची आणि विद्यापीठांमध्ये ७०० पदांची भरती लवकरच होणार आहे. या भरतीसाठी वित्त विभागाने मंजुरी दिल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
अकृषिक विद्यापीठांमध्ये एकूण २९०० प्राध्यापक पदांपैकी सध्या २२९० भरले गेले असून, उरलेले ७०० पदे येत्या महिनाभरात भरली जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली. सोलापूर, पुणे आणि इतर विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे आणि १५ दिवसांत मुलाखती पूर्ण केल्या जातील.
या मेगा भरतीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ आणि १०९ उच्च महाविद्यालयांमधील रिक्त प्राध्यापक पदांचा समावेश आहे. मागील दोन वर्षांपासून विविध मतभेदांमुळे भरती प्रक्रिया थांबलेली होती, पण आता वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर ही प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत होणार आहे.
लवकरच अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली जाईल, ज्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज करण्याची संधी मिळेल. प्राध्यापक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ही एक मोठी संधी मानली जात आहे.