Published On : Thu, Sep 25th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

विदर्भात पावसाची हाहाकार; नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये यलो-ऑरेंज अलर्ट

नागपूर:  विदर्भात बुधवारी अचानक पावसाने जोरदार हजेरी लावली. दुपारी साडेचारच्या सुमारास शहराच्या अनेक भागात २० ते ३० मिनिटे मुसळधार सरी पडल्या. गुरुवारी हवामान विभागाने यलो आणि ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला असून, पावसाचा जोर पुढील काही दिवस अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.

विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीसह मुसळधार पावसाचा इशारा दिला गेला आहे. विदर्भातील मॉन्सून पुन्हा सक्रीय झाला असून, निरोप घेण्यापूर्वी शेवटचा जोर त्याने दाखवू शकतो, असा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे.

नागपूरमध्ये बुधवारी सकाळी ऊन असतानाही दुपारी आकाश भरून आले आणि रामदासपेठ, धंतोलीसह शहरातील अनेक भागात पावसाने राडा माजवला. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, गुरुवारी यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीसह काही भागात ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे, तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट लागू करण्यात आला आहे.

Gold Rate
24 Sept 2025
Gold 24 KT ₹ 1,14,000 /-
Gold 22 KT ₹ 1,06,000 /-
Silver/Kg ₹ 1,35,700/-
Platinum ₹ 49,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

पावसाळी परिस्थिती पुढील चार-पाच दिवस कायम राहणार आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विशेष सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला आहे, कारण सोयाबीन, तूर, कापूस, पालेभाज्या तसेच संत्रा-मोसंबी यासारख्या पिकांना पावसाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. विदर्भासह मध्य भारतात बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे पावसाळी वातावरण पसरले आहे.

