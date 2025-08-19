Published On : Tue, Aug 19th, 2025
नागपूरसह विदर्भात मुसळधार पावसाचा इशारा; नागरिकांनी घ्यावी काळजी

नागपूर : हवामान खात्याने पुढील तीन तासांत विदर्भातील भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्ये बहुतेक ठिकाणी जोरदार सरी पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. यासोबतच विजांच्या कडकडाटासह मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.

अचानक हवामान बदलल्याने नागरिकांना अनपेक्षित पावसाचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे ग्रामीण भागासह शहरांमध्येही लोकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, सुरक्षित ठिकाणी थांबावे आणि विजांच्या कडकडाटादरम्यान झाडाखाली थांबण्याचे टाळावे, असा सल्ला प्रशासनाने दिला आहे.

दरम्यान, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये आधीच रिमझिम सुरू झाली असून चंद्रपूर व गडचिरोलीत दुपारनंतर हवामान दाटून आले आहे. नागपूर शहरातही वातावरण ढगाळ असून कधीही सरी कोसळण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.

हवामान खात्याचा हा इशारा लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी शेतात ठेवलेले धान, सोयाबीन, कापूस यासारखे पीक वाचवण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच नदी-नाल्यांजवळ जाऊ नये, पूल ओलांडताना सावधगिरी बाळगावी, असेही सांगण्यात आले आहे.

विदर्भात येत्या काही दिवसांत पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता असून, नागरिकांनी सतर्क राहणे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करणे गरजेचे असल्याचे हवामान विभागाचे आवाहन आहे.

