गोंदिया: माता जी के दरबार में मारपीट , नेताओं की दबंगई CCTC में कैद

गोंदिया | शहर में सिविल लाइन स्थित श्री सार्वजनिक जय मां दुर्गा उत्सव समिति (मन्नत वाली माताजी) के दरबार में जमकर बवाल हुआ।
श्रद्धालुओं के शांतिपूर्ण दर्शन के बाद देर रात पंडाल में जबरन घुसकर दर्शन कराने को लेकर नेताओं और सेवादारों के बीच गाली-गलौज और मारपीट की घटना सामने आ गई ।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार 30 सितंबर रात करीब 12:15 बजे पंडाल में अष्टमी पर्व की तैयारी चल रही थी इसी बीच हंगामा खड़ा हो गया।
बन रहा था हवन कुंड , दर्शन को लेकर बरपाया बवाल
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवादार पंडाल के प्रांगण में हवन कुंड बनाने के लिए ईंटें जमा कर रहे थे इसी दौरान शिवसेना (उद्धव गुट) के जिला प्रमुख पंकज यादव अपनी पत्नी ललिता यादव और साथियों के साथ पंडाल में घुस गए , उन्होंने जबरन दर्शन कराने का दबाव बनाया सेवादारों ने मना किया तो माहौल अचानक गरम हो गया।
इस बात से बौखला कर पंडाल में घुसकर संदीप नामक सेवादार से गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी गई और लात घुसे चलने लगे ।
यह नज़ारा देख उत्सव समिति के आयोजक बीच-बचाव के लिए दौड़े जिस पर एजाज और अन्य आरोपीयों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष नानू मुदलियार पर भी धावा बोल दिया जिससे उनके चेहरे और हाथ पर गंभीर चोटें आईं , आरोपियों ने उन्हें देख लेने की धमकी भी दी।
नानू मुदलियार पर धावा , गंभीर चोटें
मारपीट की पूरी घटना पंडाल में लगे CCTV कैमरों में कैद हो चुकी है।
घटना की शिकायत फरियादी नरेंद्र उर्फ नानू नटराज मुदलियार (60, निवासी मामा चौक सिविल लाइन) ने सिटी पुलिस स्टेशन में देर रात दर्ज कराई है ।
शिकायत में नामजद आरोपी पंकज यादव, पूर्व पार्षदा ललिता यादव, इज़ाज, इमरान, बोरकर, पंकज के ड्राइवर सहित तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बलवा की धारा 118 , 189 , 190 , 34 ( 143 14 7 , 149 ) का मामला दर्ज हुआ है।
थाना प्रभारी किशोर पर्वते ने बताया कि इस मामले में समुद्रे नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।
मां दुर्गा के दरबार में हुए इस बवाल को लेकर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब श्रद्धा और भक्ति का पर्व हो, तब नेताओं का इस तरह का आचरण कितना उचित है ?
रवि आर्य