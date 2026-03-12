गोंदिया: परंपरा भी , फिटनेस भी-नौवारी साड़ी पहन महिलाओं की सड़कों पर दौड़ी साइकिलें

" साइकिल चलाओ- सेहत बनाओ " महिलाओं की दमदार साइकिल रैली , विश्व महिला दिवस पर फिटनेस का संदेश

गोंदिया। शहर में फिटनेस के साथ-साथ प्रकृति से जुड़ने के लिए साइकलिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के गोंदिया में अलग-अलग आयु वर्ग की महिलाओं ने सामूहिक रूप से साइकिलिंग करते हुए अपनी अनूठी पहचान दर्ज कराई।

महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर “साइकिलिंग संडे ग्रुप” ने रविवार 8 मार्च को एक अनोखी पहल की। स्थानीय नेहरू चौक पर “नारी तुझे सलाम” नाम से सांस्कृतिक मंच सजाया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक नौवारी साड़ी, नथ और चश्मा पहनकर साइकिलिंग यात्रा में शामिल होने पहुंचीं।

नारी शक्ति का अनोखा अंदाज , हम किसी से कम नहीं ्

कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हुए भी महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और कई किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। इस दौरान महिलाओं ने “साइकिल चलाओ-सेहत बनाओ” का जयघोष करते हुए फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों डॉ. लता जैन, माधुरी नासरे, संगीता घोष, सविता अग्रवाल, मंजू कटरे और दीपाली वाढ़ई ने कहा कि फिट और स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना बेहद जरूरी है।

उन्होंने बताया कि साइकिलिंग मोटापा घटाने, तनाव कम करने और समग्र स्वास्थ्य सुधारने का सरल और प्रभावी उपाय है।

उन्होंने यह भी कहा कि नियमित साइकिल चलाने से मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और हृदय रोग के खतरे को कम करने में भी मदद मिलती है।

गौरतलब है कि विश्व महिला दिवस के अवसर पर गणमान्य महिला अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया।

नगर भ्रमण के बाद जब महिला साइकिल चालक फिनिश पॉइंट पर पहुंचीं तो उनके साहस, उत्साह और फिटनेस के सम्मान में पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया गया, जिससे पूरे कार्यक्रम का माहौल उत्साह और गौरव से भर गया।

