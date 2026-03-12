Published On : Thu, Mar 12th, 2026
गोंदिया: ओवरटेक की रफ्तार बनी मौत , बारातियों भरी बस झाड़ियों में घुसी

विवाह समारोह से लौट रही बस , दुर्घटनाग्रस्त: युवक की मौत, 9 गंभीर घायल
गोंदिया। शादी समारोह से लौट रही बारातियों से भरी एक निजी बस गोंदिया के पास कारंजा इलाके के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में नागपुर के वाड़ी इलाके के निवासी 27 वर्षीय सोनू घनश्याम उइके की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना उस समय हुई जब बस में सवार अधिकांश मेहमान गहरी नींद में थे।जानकारी के अनुसार, ओवरटेकिंग के दौरान बस चालक का वाहन से नियंत्रण छूट गया और तेज रफ्तार बस सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी। तेज रफ्तार के कारण बस पेड़ों की टहनियां तोड़ते हुए कुछ दूरी तक आगे बढ़ गई, जिससे बस के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और शीशा भी टूट गया।

नींद में थे बाराती , बस ड्राइवर कूद कर फरार
बताया जा रहा है कि हादसे के बाद संभावित पिटाई के डर से बस चालक मौके से कूदकर फरार हो गया।
मिली जानकारी के अनुसार गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील के ग्राम चोपा मोहड़ी में वरखड़े परिवार का शादी समारोह था। दूल्हा मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांजी माकेपर में विवाह समारोह के लिए गया हुआ था। रात में शादी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बाराती बस से वापस ग्रह ग्राम लौट रहे थे।

गुरुवार 12 मार्च तड़के गोंदिया के पास कारंजा इलाके में बस चालक तेज गति से एक वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान बस ने आगे चल रही एक तरबूज भरे मालवाहक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक का नियंत्रण बस पर से हट गया और बस सड़क किनारे झाड़ियों को रौंदते हुए आगे जाकर रुकी।

खिड़कियों से निकाले गए घायल बाराती
हादसे के समय बस में 45 मुसाफिर सवार थे जिनमें महिलाएं, पुरुष और एक छोटा बच्चा भी था। दुर्घटना के बाद बस में सवार कुछ पुरुषों ने खिड़कियों के जरिए फंसे हुए बारातियों को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम कारंजा के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, साथ ही घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लापरवाही से वाहन चलाने वाले फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच जारी है।

