गोंदिया: ऑपरेशन गुटखा , अब ट्रेन से तस्करी नहीं चलेगी !

गोंदिया में रेलवे सुरक्षा बल और सिटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने गुटका माफिया की कमर तोड़ दी। रेलवे मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपचंद आर्य के निर्देश पर ट्रेन के ज़रिए अवैध तस्करी पर नकेल कसने के लिए गठित स्पेशल टास्क टीम ने दोपहर करीब 2 बजे प्लेटफार्म नंबर 1 के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में ( बुकिंग ऑफिस परिसर के सामने ) एक संदिग्ध व्यक्ति को घेर लिया।
2 पीले बैग मैं छिपा था , पान मसाला-गुटखे का खजाना
पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति के पास मौजूद जैसे ही पीले रंग के दो बड़े-बड़े थैले खोले गए, सामने आया गुटखा साम्राज्य का खज़ाना।
सितार पान मसाला के 40 बड़े पैकेट ( कीमत 4,200 ) ,पान पसंद सुगंधित गुटखा के 50 बड़े पैकेट ( कीमत 4,750 ) ,पान पराग – 1 फुल बड़ा पैकेट ( कीमत 1,625 रुपए ) , इस तरह कुल 10,750 रूपए का माल बरामद किया गया।
आरोपी की पहचान संजय दौलतराम हरचंदानी (उम्र 47 , निवासी सिंधी कॉलोनी, गोंदिया ) के रूप में हुई है।
गुटखा-पान मसाला और सुगंधित तंबाकू की यह खेप सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत जब्त की गई और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
गोंदिया रेलवे और सिटी पुलिस ने यह धर पकड़ कार्रवाई करते हुए साफ सख्त संदेश दे दिया है कि ट्रेनों के जरिए गोंदिया में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू ,गुटखा , पान मसाला का धंधा करने वाले कारोबारियों की अब खैर नहीं।
रवि आर्य