गोंदिया: कम दाम- बड़ा झांसा , 10 कंटेनर चावल के सौदे में एक करोड़ की लूट

गोंदिया। कम दाम में अच्छे सौदे का लालच देकर , 10 कंटेनर चावल भेजने का झांसा देते हुए राइस मिलर्स से एक करोड़ रुपए नगदी हड़पकर फरार होने का मामला सामने आया है।
पीड़ित व्यापारी वीरेंद्र कुमार राधेश्याम लिल्हारे ( 45 , निवासी आमगांव ) द्वारा बुधवार 24 सितंबर को शहर थाने में 5 ठगबाजों के खिलाफ धारा 318 ( 4 ) 3 (5 ) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कराया गया है , इस प्रकरण में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि नकदी एक करोड़ रुपए लेकर फरार हुए दो आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास करते हुए उनकी तलाश में लगातार पुलिस की टीम लगी हुई है।
चावल सौदे में व्यापारी हुआ ठगी का शिकार
थाना प्रभारी किशोर पर्वते ने जानकारी देते बताया- आमगांव में लांजी रोड पर मां शक्ति राइस मिल के नाम से फर्म चलने वाले पीड़ित वीरेंद्र कुमार लिल्हारे की परिचित मिश्रा मैडम ने फरियादी की मुलाकात आरोपी राधेश्याम धुर्वे ( 45 ) और हेमलता बैस ( 42 , छिंदवाड़ा ) से यह कहते करवाई कि उक्त दोनों फाइनेंस का काम और धान चावल- खरीदी बिक्री का व्यवसाय करते हैं आपको भी धान चावल खरीदना होगा तो बता देना , व्यवहार करके देखो ?
पीड़ित को पैसे की जरूरत थी जिस पर फरियादी ने कहा- मुझे व्यापार के लिए 5 करोड़ रुपए लग रहे हैं आप फाइनेंस करवा दो ?
इस पर मिश्रा मैडम ने फोन पर फरियादी की बात हेमलता और राधेश्याम से करवाई तथा लोन फाइनेंस के लिए लगने वाले आवश्यक कागजात पीड़ित ने दे दिए जिसे फाइनेंस हेतु- गुर्देशन 113/122 ए- विंग , चिंतामणि प्लाजा- नियर वेस्ट ईस्ट हाईवे मेट्रो स्टेशन अंधेरी कुर्ला रोड के एड्रेस पर भेजा गया है ऐसा बताया गया।
राइस मिलर्स से एक करोड़ हड़प , नौ दो ग्यारह
पुलिस के अनुसार इसके कुछ दिन बाद मिश्रा मैडम ने आमगांव में उक्त दोनों के साथ फरियादी की मीटिंग भी करवा दी ।
हेमलता और राधेश्याम ने कम दाम में चावल दिलाने का लालच देकर फरियादी को झांसे में लिया और फोन पर बातचीत महेंद्र सिंग मल्होत्रा ( 40 , निवासी- चंडीगढ़ पंजाब ) से करवाई उन्होंने नगदी रकम की कंडीशन पर एक करोड़ रूपये में 10 कंटेनर चावल आपूर्ति का सौदा तय किया।
22 सितंबर को आपको 10 कंटेनर चावल मिल जाएगा आप एक करोड़ नगदी की व्यवस्था रखें ऐसा मल्होत्रा ने कहते हुए पीड़ित को भरोसे में लिया।
इसके बाद चंडीगढ़ से मल्होत्रा का फोन आया उसने कहा आपका 10 कंटेनर चावल डिलीवरी हेतु निकल गया है मैं खुद नगदी रकम लेने आ रहा हूं।
23 सितंबर को महेंद्र मल्होत्रा और राहुल मल्होत्रा आमगांव के लांजी रोड स्थित राइस मिल पर पहुंचे और कहा- तुम्हारा 10 कंटेनर चावल गोंदिया तक पहुंच गया है एक करोड़ नकदी रकम दे दीजिए ?
पीड़ित ने इधर-उधर से पैसे लेकर जमा करके जो 1 करोड़ रुपए रखे थे वह गोंदिया में पड़े हैं ऐसा कहते मल्होत्रा के साथ गोंदिया आया और इस दौरान फरियादी ने अपने दो दोस्तों को फोन लगाया जो एक करोड़ नगदी रकम 100 और 200 रुपए के नोटों से भरी प्लास्टिक की बोरी लेकर पहुंचे, मल्होत्रा बंधुओ ने वह बोरी ली और ऑटो में बैठकर रफू चक्कर हो गए।
जब फरियादी अपने राइस मिल में गया तो चावल लदे 10 कंटेनर नहीं पहुंचे थे जिसपर उसने महेंद्र मल्होत्रा को फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ था उसके बाद ठगी का अहसास होते ही फरियादी आमगांव थाने पहुंचा तथा रात 10:30 तक आमगांव थाना कोतवाली में बैठने के बाद , घटनास्थल गोंदिया होने से वह सिटी पुलिस स्टेशन आया और अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट देर रात दर्ज कराई , इस प्रकरण में सिटी पुलिस ने आरोपी राधेश्याम , हेमलता , मिश्रा मैडम , महेंद्र सिंग , और एक अज्ञात इस तरह 5 के खिलाफ मामला दर्ज़ किया है प्रकरण की जांच में पुलिस जुटी है।
ट्रिपल मनी गेम कनेक्शन पर भी पुलिस की नज़र!
9 साल पहले नोटबंदी के दौरान व्यापार और लेन-देन बुरी तरह प्रभावित हुआ था हाल ही में सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि अब एटीएम से 500 रुपए के नोट नहीं निकलेंगे ?
इस खबर ने लोगों के बीच चिंता और भ्रम पैदा कर दिया है इसी का लाभ उठाकर कुछ ठगबाज़ एक के बदले तीन यानी 100 और 200 रुपए के नोट लेकर उसके एवज में तीन गुना 500 के नोट देने का झांसा देते फिर रहे है , इस मामले में भी जो एक करोड रुपए की रकम अदा की गई है वह 100 और 200 रुपए के नोट के रूप में ही बताई जा रही है , लिहाजा पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है की ठगबाज़ गिरोह के तार ट्रिपल मनी गेम से तो जुड़े हुए नहीं है ?
हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें और पोस्ट भ्रामक है आरबीआई ने 500 रुपए के नोट बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है।
रवि आर्य