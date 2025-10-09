Published On : Thu, Oct 9th, 2025
गोंदिया: प्रेम.. विरोध और मौत! 20 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या

मेहमान आने से पहले मौत ने दी दस्तक , नदी किनारे मिली आंचल की लाश

गोंदिया । तिरोड़ा तहसील के वैनगंगा नदी के किनारे बसा शांत गाँव बोंडरानी (अर्जुनी) गुरुवार 9 अक्टूबर सुबह खून से लाल हो उठा।

गाँव की 20 वर्षीय युवती आंचल प्रकाश कोबले की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई इस दर्दनाक वारदात से पूरा इलाका दहशत में है।

सुबह-सुबह गाँव की एक महिला ने आंचल को घर से कुछ दूरी पर खून से लथपथ, बेहोशी की हालत में पड़ा देखा।
उसकी गर्दन पर धारदार हथियार का गहरा घाव था , महिला ने तुरंत परिजनों को खबर दी , परिवारजन दौड़कर पहुँचे और घायल आंचल को इलाज के लिए तिरोड़ा के एक निजी अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रेम विवाह से लेकर मौत तक… कुछ ही दिनों में बदली ज़िंदगी

आंचल के पिता प्रकाश कोबले मछली पकड़ने और खेती का काम करते हैं , परिवार साधारण जीवन जीता है। जानकारी के अनुसार, आंचल ने कुछ महीने पहले गाँव के ही दूसरे समुदाय के एक युवक से प्रेम विवाह किया था इस रिश्ते का दोनों परिवारों ने विरोध किया था।

विरोध बढ़ने पर दोनों घर छोड़कर चले गए थे , हाल ही में दोनों गाँव लौट आए और आपसी बातचीत के बाद आंचल अपने परिवार में रहने लगी।

लेकिन यह वापसी शायद उसकी ज़िंदगी की आख़िरी सुबह साबित हुई बताया जाता है कि परिवार अब आंचल के लिए नए रिश्ते की तलाश में था और गुरुवार को एक परिवार लड़की को देखने आने वाला था इसी बीच यह सनसनीखेज वारदात घटित हो गई।

हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका !

पुलिस को शक है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग से जुड़ी हो सकती है ? आंचल के भाई की शिकायत पर दवनीवाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

थाना प्रभारी वैशाली ढ़ाले के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का पंचनामा तैयार किया, श्वान दस्ते (खोजी कुत्ते) को भी मौके पर बुलाया गया और आसपास के इलाके में तलाशी शुरू की गई।
फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए तिरोड़ा के उप-जिला अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस ने संदिग्धों की पहचान शुरू कर दी है और आरोपी की गिरेबान तक पहुंचाने के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है।

गाँव में मातम, सन्नाटा और सवाल

बोंडरानी में यह पहली ऐसी वारदात है जिसने पूरे गाँव को हिला दिया है।लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि यह मामला इज़्ज़त और प्रेम की जंग से जुड़ा है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्या बेहद नजदीक से की गई है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हत्यारा कोई परिचित हो सकता है।

अब पुलिस की तफ्तीश पर निगाहें टिकी है।
क्या यह प्रेम की सज़ा थी या परिवार की दुश्मनी का अंजाम ?

जवाब तलाशने की कोशिश में पुलिस जुटी है, और गाँव अब भी खामोश है।

रवि आर्य

