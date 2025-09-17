गोंदिया से सीधा इंदौर- बेंगलुरु विमान सेवा शुरू

गोंदिया जिले के लिए 16 सितंबर मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा गोंदिया से इंदौर होते बेंगलुरु के आसमान तक स्टार एयरलाइंस द्वारा नई उड़ान शुरू की गई है।
बता दें कि सांसद प्रफुल्ल पटेल की लगातार कोशिशें का नतीजा है कि बिरसी एयरपोर्ट से अब इंदौर- बेंगलुरु के लिए स्टार एयरलाइंस की सेवा शुरू हो चुकी है जो अब से हर मंगलवार , बुधवार और शुक्रवार को उपलब्ध रहेगी।
इस कनेक्टिविटी से न सिर्फ गोंदिया बल्कि आसपास के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जिलों के नागरिकों को भी बड़ा लाभ मिलेगा।
व्यापार को नई गति , छात्रों को नए अवसर और यात्रियों के लिए आसान सफर का बड़ा तोहफा साबित होगा।
हर मंगलवार , बुधवार , शुक्रवार चलेगी स्टार एयरलाइंस
स्टार एयरलाइंस का विमान पहले बेंगलुरु से दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरकर शाम 4:30 बजे इंदौर पहुंचेगा और फिर इंदौर से शाम 5:00 बजे उड़ान भरने वाला यह 72 सीटर विमान गोंदिया के बिरसी एयरपोर्ट पर शाम 5:55 बजे पहुंचेगा।
शाम 6:25 बजे गोंदिया से इंदौर के लिए उड़ान होगी और फिर 7:20 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेगी।
इंदौर से बेंगलुरु के लिए रात 7:50 बजे फ्लाइट रवाना होगी और 9:45 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेगी , हफ्ते में तीन दिन चलने वाली इस उड़ान सेवा से उद्योग जगत और आम नागरिकों को फायदा होगा।
जल्द ही मुंबई-पुणे और दिल्ली से भी जुड़ेगा गोंदिया – राजेंद्र जैन
नई हवाई सेवा शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने कहा-सांसद प्रफुल्ल पटेल के प्रयासों से अब गोंदिया सीधा बेंगलुरु से जुड़ गया है अब जल्द ही मुंबई , पुणे और दिल्ली के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी और देश के बड़े शहरों से जुड़ने पर गोंदिया के व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी।
उल्लेखनीय की इसके पूर्व सांसद प्रफुल्ल पटेल ने गोंदिया के बिरसी एयरपोर्ट से हैदराबाद और तिरुपति के लिए इंडिगो की विमान सेवा शुरू करवाई थी इसी क्रम में अब गोंदिया- इंदौर-बेंगलुरु के लिए स्टार एयरलाइंस विमान सेवा का शुभारंभ आज किया गया है।
गोंदिया के विकसित बिरसी हवाई अड्डे की आधुनिक सुविधाओं तथा नियमित हवाई सेवा का लाभ यात्री उठाएं ऐसा अनुरोध राजेंद्र जैन ने इस अवसर पर किया।
रवि आर्य