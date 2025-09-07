Published On : Sun, Sep 7th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

गोंदिया: 1274 गणेश प्रतिमाओं का कृत्रिम तालाब में इको फ्रेंडली विसर्जन

ढोल नगाड़ों के बीच पर्यावरण संग बप्पा को विदाई , हर जयकारे में गूंजा संदेश… पर्यावरण पहले

गोंदिया। गणेश उत्सव में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गोंदिया शहर के अलग-अलग इलाकों में आधा दर्जन से ज्यादा कृत्रिम तालाब बनाए गए जहां बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया।

Gold Rate
18 Aug 2025
Gold 24 KT ₹ 1,00,100 /-
Gold 22 KT ₹ 93,100 /-
Silver/Kg ₹ 1,15,400/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सिंधी स्कूल प्लेग्राउंड में सिंधु फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया जहां 806 श्रद्धालु परिवार ढोल- नगाड़ों की थाप के बीच मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा घरों से लेकर कृत्रिम तालाब तक पहुंचे ।

इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित जिलाधिकारी प्रजीत नायर , जिला पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, शहर थाना प्रभारी किशोर पर्वते , नगर परिषद अधिकारी राजीव जाधव व गणमान्यों ने समायोजित विचार व्यक्त करते कहा- गणपति विसर्जन सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है इसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश सिंधु फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा गत 7 वर्षों से दिया जा रहा है जो सराहनीय हैं।

संस्था अध्यक्ष विकास तोलानी और उनकी टीम ने बताया- प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद इस मिट्टी का उपयोग पौधों के संवर्धन में किया जाएगा , वर्ष 2024 में 650 प्रतिमाओं का इको फ्रेंडली विसर्जन हुआ था इस बार यह संख्या बढ़कर 806 पर जा पहुंची है।

लायंस क्लब गोंदिया रॉयल: 468 प्रतिमाओं की मिट्टी से होगी पौधों की सेवा

लायंस क्लब गोंदिया रॉयल एवं नगर परिषद गोंदिया के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार 6 सितंबर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक गांधी प्रतिमा निकट स्थित हिंदी टाउन स्कूल ग्राउंड पर इको फ्रेंडली गणेश विसर्जन एवं निर्माल्य विसर्जन का आयोजन 11 वें वर्ष के रूप में किया गया।
मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे ने इको फ्रेंडली गणेश विसर्जन कार्यक्रम में पहुंचकर अपना मनोगत व्यक्त करते कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया।
संस्था अध्यक्ष- शुभम अग्रवाल , उपाध्यक्ष- अनुज जायसवाल , कोषाध्यक्ष- सुप्रीत बैस , प्रशांत वडेरा , राजेश्वर कनौजिया , प्रीतेश अग्रवाल , सपना अग्रवाल, प्रतीक काथरानी , सतबीर भाटिया ने जानकारी देते बताया- 468 गणपति जी के प्रतिमाओं का विसर्जन कृत्रिम तालाब में किया गया।


इस दौरान बुद्धि के देवता श्री गणेश को विदाई देने से पहले आरती पूजन करते हुए श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरिया.. अगले बरस तू जल्दी आ.. के जयकारे लगाते नजर आए ।
सुबह से शाम तक पर्यावरण अनुकूल 468 मिट्टी से निर्मित श्री गणेश जी की मूर्तियां का मिशन ग्रीन विसर्जन किया गया इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना रहा , प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद इस पवित्र मिट्टी से होगी पौधों की सेवा ।

रवि आर्य

Advertisement
Advertisement