गोंदिया: बस-ट्रक टक्कर भिड़ंत में 6 यात्री घायल, मासूम बच्ची की हालत नाजुक

हैदराबाद से रायपुर जा रही निजी बस का ओवरटेक के चक्कर में भीषण एक्सीडेंट , घायल अस्पताल में भर्ती

गोंदिया। तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के खतरनाक परिणामों के कारण गोंदिया जिले में सड़क अर्जुनी तहसील के चिखली गांव के पास कोहमारा-नवेगांवबांध मार्ग पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ।

हैदराबाद से रायपुर यात्रियों को ले जा रही पुष्पराज ट्रैवल्स की निजी बस (क्र. CG- 08 /BB- 3720) तेज रफ्तार में ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास करते समय अनियंत्रित होकर ट्रक से भिड़ गई।

यह दुर्घटना आज बुधवार 27 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे घटी।

हादसे के वक्त बस में सवार थे 32 मुसाफिर

हादसे के वक्त बस में सवार कुल 32 यात्रियों में से छह लोग जख्मी हो गए, जिनमें एक छह महीने की मासूम बच्ची भी शामिल है, टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्ची के सिर पर गंभीर चोट आई है।

घटना की सूचना मिलते ही नागरिक मौके पर पहुंचे और तुरंत डुग्गीपार पुलिस को खबर दी , सभी घायलों को 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के जरिए पहले सड़क अर्जुनी ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर सभी को गोंदिया के केटीएस जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

चश्मदीद के मुताबिक दुर्घटना के बाद बस में अफरातफरी मच गई, यात्री दहशत में आ गए। बहरहाल हादसे में घायलों के नाम अब तक सामने नहीं आ पाए हैं डुग्गीपार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रवि आर्य