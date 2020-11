बिना शिकायत के उठ नहीं रहा कचरा

– मंगलवारी जोन का अजब कारनामा,बावजूद कहते ALL IS WELL

नागपुर : नियमित साफ़-सफाई और कचरा संकलन मामले में मंगलवारी जोन हमेशा ही विवादों में रहा.बावजूद इसके संबंधितों पर मनपा प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं करते।इसके बावजूद जोनल अधिकारी BOKARE कहते हैं ALL IS WELL .

मंगलवारी जोन का दायरा नागपुर रेलवे स्टेशन से लेकर गोरेवाड़ा,गोधनी गांव सिमा और कोराडी रोड स्थित गोधनी रेलवे स्टेशन मार्ग के बायीं ओर तक हैं.इस सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए जरूरतानुसार कर्मियों का आभाव हैं.

इसकी पूर्तता पर बल देने के बजाय जोनल कार्यालय मासिक समझौते पर ध्यान केंद्रित किये हुए हैं.इस मामले में जोनल अधिकारी काफी चर्चित हैं,इनका ध्यान सिर्फ घाघ नगरसेवकों पर केंद्रित रहता हैं,इसलिए विवादों में घिरे रहने के बावजूद इनका तबादला नहीं होता,आश्चर्य हैं.

नतीजा ज़ोन के दायरे में रोजाना दर्जनों जगह कचरा फैला और पड़ा दिखता हैं वह भी कई दिन.इस मामले में जैसे ही आम नागरिकों की शिकायत मिलती हैं कोई न कोई बहाना बना दिया जाता हैं और कचरा का स्थल या फोटो की मांग की जाती तथा विशेष की शिकायत मिली तो भी एक दिन बाद कचरा उठाया जा रहा.कचरा संकलन की शिकायत कम से कम हो इसके लिए संकलन करने वाली कंपनी मासिक मानधन भी जोनल अधिकारियों को नियमित दे रही.

यही आलम रहा तो शहर की स्वच्छता पर प्रश्नचिन्ह लग सकता हैं.