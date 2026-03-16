नागपुरात पहाटेच्या अंधारात आगीचा कहर; यशवंत स्टेडियम परिसरातील झोपडपट्टीतील पाच घरे जळून खाक!

नागपूर : शहरातील यशवंत स्टेडियम जवळील बस डेपोच्या बाजूला असलेल्या संगमचाळ झोपडपट्टीत सोमवारी पहाटे सुमारे चार वाजताच्या सुमारास भीषण आग लागल्याची घटना घडली.
अचानक लागलेल्या या आगीमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. प्राथमिक माहितीनुसार, या आगीत पाच झोपड्या जळून खाक झाल्या असून घरातील मोठ्या प्रमाणावर साहित्याचे नुकसान झाले आहे.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहाटेच्या सुमारास झोपडपट्टी परिसरातून अचानक धुराचे लोट आणि आगीच्या ज्वाळा उसळताना दिसू लागल्या. काही क्षणांतच आग झोपड्यांमध्ये वेगाने पसरू लागल्याने रहिवाशांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. अनेकांनी तातडीने घराबाहेर धाव घेत स्वतःचा आणि कुटुंबियांचा जीव वाचवला.
घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करत काही वेळात आगीवर नियंत्रण मिळवले. मात्र तोपर्यंत पाच घरे जळून खाक झाली होती.
या आगीत घरातील कपडे, भांडी, अन्नधान्य व इतर दैनंदिन वापराच्या वस्तू जळून खाक झाल्याचे सांगितले जात आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही.
दरम्यान, आग नेमकी कशामुळे लागली याचे कारण अद्याप अस्पष्ट असून अग्निशमन दल आणि पोलीस या घटनेचा पुढील तपास करत आहेत. पहाटेच्या शांततेत घडलेल्या या आगीमुळे परिसरात काही काळ मोठी खळबळ उडाली.