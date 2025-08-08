मानकापुर रिंग रोडवर भीषण अपघात; भरधाव ट्रकने कारला दिली धडक, चालक गंभीर

नागपूर : शहरातील मानकापुर रिंग रोडवर गुरुवारी सकाळी एक भीषण अपघात झाला. भरधाव ट्रकने सिग्नलवर थांबलेल्या कारला जोरदार धडक दिली, त्यामुळे ती कार समोर उभ्या असलेल्या दुसऱ्या ट्रकवर आदळली. या अपघातात कार अक्षरशः दोन ट्रकांच्या मध्ये चिरडली गेली असून कारचालक गंभीर जखमी झाला आहे.
अपघाताच्या वेळी सिग्नल रेड असल्यामुळे संबंधित कार थांबलेली होती. याचवेळी मागून येणाऱ्या भरधाव ट्रकने थेट कारला जोरात धडक दिली. या जोरदार धडकेमुळे कार समोर असलेल्या दुसऱ्या ट्रकवर आदळली आणि दोन ट्रकांच्या मध्ये अडकून कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज देखील समोर आले असून त्यात अपघाताची तीव्रता स्पष्टपणे दिसून येते.
घटनेची माहिती मिळताच मानकापुर पोलिस आणि तातडीची रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचली. गंभीर जखमी कारचालकाला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
पोलिसांनी दोन्ही ट्रक जप्त केले असून अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक तपासात ट्रकचालकाचा वेग आणि निष्काळजीपणाचे वाहन चालवणे हे कारण समोर आले आहे.
स्थानिक नागरिकांनी रिंग रोडवर वाहतूक नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. तसेच स्पीड लिमिटचे काटेकोर पालन होण्यासाठी कडक कारवाई करण्यात यावी, अशीही जोरदार मागणी होत आहे.