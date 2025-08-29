प्रत्येक कुटुंबात तीन मुले असावीत;मोहन भागवतांचा लोकसंख्या धोरणाचा दणका:

नागपूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त दिल्लीत आयोजित ‘संघ यात्रेची १०० वर्षे: नवे क्षितिज’ या व्याख्यानमालेत संघ प्रमुख मोहन भागवत यांनी लोकसंख्या धोरणावर आपले मत मांडले.
भागवत म्हणाले की, “‘हम दो हमारे तीन’ हे धोरण असावे, ‘हम दो हमारे दो’ नाही. प्रत्येक कुटुंबात तीन मुले असणे आवश्यक आहे.” त्यांचे म्हणणे आहे की, जन्मदर ३ पेक्षा कमी असणाऱ्या समाजातील लोकसंख्या हळूहळू कमी होत आहे आणि धर्मग्रंथांमध्येही याबाबत सूचनाही आहेत.
त्यांनी सांगितले की, लवकर विवाह व तीन मुले होणे पालक आणि मुलांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. तीन मुले असताना मुलांमध्ये अहंकार आणि भांडणे नियंत्रित करता येतात.
भागवत म्हणाले की, भारताचा सरासरी जन्मदर सध्या २.१ आहे, जो गणितानुसार जवळजवळ तीन आहे. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या घरात तीन मुले असण्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. तथापि, तीन मुलांचा खर्च वाढतो, त्यामुळे त्याहून जास्त मुले होऊ नयेत, हा मुद्दा सर्वांनी मान्य करावा.
शेवटी, भागवत यांनी हिंदू समाजाच्या कमी होत असलेल्या जन्मदरावर लक्ष वेधले आणि नवीन पिढीने तीन पेक्षा कमी मुले न घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.