नागपुरातील 130 वर्ष जुनी इम्प्रेस मिलची सुरक्षा भिंत कोसळली; 5 वाहनांचे नुकसान, जीवितहानी नाही

नागपूर : नागपूरच्या इम्प्रेस मिल परिसरातील मरवाडी कॉलनीजवळ आज सकाळी धक्का देणारी घटना घडली. 130 वर्ष जुनी सुरक्षा भिंत अचानक कोसळल्यामुळे जवळ खडलेल्या तीन कार त्यांच्या खाली दबल्या. मात्र, सौभाग्याने या अपघातात कोणीही जखमी झाले नाही.
धक्का देणारी घटना-
स्थानीयांचा म्हणणं-
महापालिकेचा इशारा-
धक्का देणारी घटना-
भिंत कोसळताना मोठा आवाज आणि धुरधूरा पसरला. आसपासच्या लोकांनी आपले जीव वाचवण्यासाठी धावपळ केली. कारमालकांनी घटनास्थळी पोहोचल्यावर पाहिले की त्यांचे वाहन पूर्णपणे क्षतिग्रस्त झाले आहेत.
स्थानीयांचा म्हणणं-
स्थानीयांनी सांगितले की ही भिंत अनेक वर्षांपासून कमजोर स्थितीत होती आणि सततच्या पावसामुळे अजूनच अधिक कमकुवत झाली होती.
महापालिकेचा इशारा-
नागपूर महापालिकेने आधीच शहरातील जुन्या व जीर्ण-शीर्ण इमारतींबाबत चेतावणी दिलेली होती, मात्र अनेक ठिकाणी अजूनही धोकादायक संरचना उभ्या आहेत. या घटनेनंतर नागरिकांचे लक्ष जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या सुरक्षिततेकडे वळले आहे.