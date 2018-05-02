Eid milan party organised by Haji Abdul Khalique at Teka Naka
Haji Abdul Khalique, owner of A G Furniture organised Eid Milan Party at Own Shop
The chief guest on the occasion was North Nagpur MLA Dr Milind Mane, attended the eid milan party include North Nagpur BJP President Dilip Gaur, Haji Kamil Ansari, PI: Ashok.M.Meshram,Panchpaoli,Ramzal Ul Haque, Abdul Asif, Abdul Arshi, Lala Qureshi, Ashafaq Patel,Sunil Raj Choube,Kamal lalwni,
Gopal Raut,Ramesh Wankhede,Haji Wakeel Bhai,Muzammil Sheikh,Ramzan Ansari,Dhammand and large number of people.