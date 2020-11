40 ELECTRIC BUS पर लगा ग्रहण

– EVEY TRANS के CEO कुमार संबंधन ने मनपायुक्त से संबंध मधुर करने के चक्कर में प्रकल्प अटकी

नागपुर : नीति आयोग के अनुदान पर मनपा नागपुर को 100 बस देने की घोषणा की गई.जिसमें से 40 ELECTRIC BUS खरीदने का निर्णय पूर्व आयुक्त अभिजीत बांगर ने लिया था.इसके लिए Hyderabad-based Olectra Greentech Ltd को WORK ORDER भी दिया गया.इसके लिए मनपा खाते में 3.6 करोड़ का अनुदान भी आ चूका हैं.इसे प्राप्ति की जल्दबाजी में निर्माता Olectra Greentech Ltd की ओर से बस संचलन करने वाली कंपनी EVEY TRANS PVT. LTD के CEO कुमार संबंधन ने मनपायुक्त राधाकृष्णन बी से मुलाकात करने हेतु जल्दबाजी दिखाई और आयुक्त के करारे सवाल से वे ऐसे घायल हुए कि फिर नागपुर नहीं आए.

हुआ यूँ कि Olectra Greentech Ltd के तरफ से EVEY TRANS PVT. LTD मनपा में 5 इलेक्ट्रिक बस का संचलन कर रही,यह बात और हैं कि इन्होने भी काम SUBLET किया और समाचार लिखे जाने तक उन्हें कोई भुगतान नहीं की.जबकि इनको मनपा ने अप्रैल 20 तक का भुगतान कर चुकी हैं.

संचलन का शेष भुगतान और नए 40 बसों का अनुदान प्राप्त करने के चक्कर में CEO संबंधन ने आयुक्त राधाकृष्णन बी से मुलाकात की.आयुक्त ने उलट इनसे 40 बसों के लिए प्रति किलोमीटर दर करार और डीजल बस पर प्रति किलोमीटर दर करार की समीक्षा रिपोर्ट की मांग की फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक बस के लिए किये गए दर करार को फाइनल अथवा कम/ज्यादा करने पर अंतिम निर्णय लेने की जानकारी दी.

आयुक्त राधाकृष्णन बी के धारदार सवाल से CEO KUMAR SAMBANDHAN ऐसे घायल हुए कि आजतक समीक्षा रिपोर्ट लेकर नागपुर नहीं लौटे।

इस बीच जानकारी मिली हैं कि Olectra Greentech Ltd जल्द ही बकाया 1 और इलेक्ट्रिक बस मनपा को सौंपने जा रहा हैं.