सस्ता है भाई, लेकिन डालेगा कौन? E-85 पेट्रोल की नागपुर में जीरो बिक्री

नागपुर: आमतौर पर पेट्रोल के दाम कम होने की खबर सुनते ही वाहन चालकों के चेहरे खिल उठते हैं। लेकिन नागपुर में एक ऐसा पेट्रोल आ गया है जो सामान्य पेट्रोल से करीब ₹20 प्रति लीटर सस्ता है, फिर भी उसकी एक बूंद तक नहीं बिकी।
जी हां, हाल ही में लॉन्च हुआ E-85 पेट्रोल शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है, लेकिन अब तक इसकी बिक्री शून्य दर्ज की गई है। वजह भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी यह खबर—इस पेट्रोल को खरीदने और इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां ही बाजार में मौजूद नहीं हैं।
पेट्रोल पहले आ गया, गाड़ियां अभी रास्ते में हैं!
E-85 एक ऐसा ईंधन है जिसमें 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है। यह ईंधन केवल Flex-Fuel Vehicles (FFV) में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसे वाहन भारतीय बाजार में न के बराबर हैं।
यही कारण है कि नागपुर के पेट्रोल पंपों पर E-85 उपलब्ध होने के बावजूद ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं।
शहर के कुछ पंपों पर उपलब्ध
जानकारी के अनुसार E-85 फिलहाल उमरेड रोड, मेडिकल चौक और ओंकार नगर स्थित कुछ पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है। आने वाले समय में अन्य पंपों पर भी इसकी आपूर्ति शुरू होने की संभावना है।
हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि जब तक बाजार में पर्याप्त संख्या में Flex-Fuel वाहन नहीं आते, तब तक बिक्री शुरू होने की उम्मीद कम है।
वाहन मालिकों की चिंता भी बढ़ी
नई तकनीक और नए ईंधन के साथ एक नया सवाल भी सामने आया है। हाल ही में वाहन खरीदने वाले कई लोग सोच रहे हैं कि अगर भविष्य में E-85 जैसे ईंधनों को बढ़ावा मिला तो उनकी मौजूदा गाड़ियों का क्या होगा?
हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में चल रहे अधिकांश वाहन E-20 ईंधन के अनुरूप हैं और निकट भविष्य में उनके लिए कोई खतरा नहीं है।
पेट्रोल पंपों के सामने भी चुनौती
पेट्रोल डीलरों का कहना है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन को संभालना सामान्य पेट्रोल की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें पानी की थोड़ी सी मात्रा भी ईंधन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक स्टोरेज में रहने पर इसकी गुणवत्ता पर असर पड़ने की आशंका रहती है।
बड़ा सवाल…
सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है, पेट्रोल पंप तैयार हैं, लेकिन वाहन अभी बाजार में नहीं हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि क्या E-85 अपने समय से पहले आ गया है, या फिर भारत की अगली पीढ़ी की गाड़ियों का इंतजार कर रहा है?
Questions People Ask Us
E-85 पेट्रोल क्या है?
85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिश्रण।
क्या मेरी सामान्य बाइक या कार में E-85 डाला जा सकता है?
नहीं, इसके लिए Flex-Fuel Vehicle आवश्यक है।
यह कितना सस्ता है?
सामान्य पेट्रोल से लगभग ₹20 प्रति लीटर तक सस्ता बताया जा रहा है।
फिर बिक्री क्यों नहीं हो रही?
क्योंकि E-85 पर चलने वाले वाहन फिलहाल बाजार में उपलब्ध नहीं हैं।
क्या यह भविष्य का ईंधन बन सकता है?
विशेषज्ञों का मानना है कि वाहन और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होने पर इसकी मांग बढ़ सकती है।
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