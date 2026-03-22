दत्ताजी मेघे का अंतिम दर्शन नागपुर और वर्धा में,सोमवार होगा अंतिम संस्कार

नागपुर: शिक्षण महर्षि और पूर्व सांसद श्री दत्ताजी मेघे के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार की जानकारी सामने आई है। सोमवार, 23 मार्च 2026 को दोपहर 1:00 बजे तक उनका पार्थिव शरीर नागपुर के खामला स्थित 135, पांडे ले-आउट निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।
इसके बाद पार्थिव शरीर को वर्धा ले जाया जाएगा, जहां सावंगी (मेघे) स्थित निवास पर दोपहर 2:30 से 4:00 बजे तक अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है।
इसके पश्चात पवनार से सेवाग्राम मार्ग पर स्थित उनके खेत में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां परिजन, समर्थक और गणमान्य लोग उन्हें अंतिम विदाई देंगे।
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