दत्ताजी मेघे का अंतिम दर्शन नागपुर और वर्धा में,सोमवार होगा अंतिम संस्कार

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नागपुर: शिक्षण महर्षि और पूर्व सांसद श्री दत्ताजी मेघे के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार की जानकारी सामने आई है। सोमवार, 23 मार्च 2026 को दोपहर 1:00 बजे तक उनका पार्थिव शरीर नागपुर के खामला स्थित 135, पांडे ले-आउट निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।

इसके बाद पार्थिव शरीर को वर्धा ले जाया जाएगा, जहां सावंगी (मेघे) स्थित निवास पर दोपहर 2:30 से 4:00 बजे तक अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है।

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इसके पश्चात पवनार से सेवाग्राम मार्ग पर स्थित उनके खेत में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां परिजन, समर्थक और गणमान्य लोग उन्हें अंतिम विदाई देंगे।

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