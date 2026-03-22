नागपूर: ज्येष्ठ नेते दत्तात्रय मेघे यांचे ८९ व्या वर्षी निधन; विदर्भाने गमावला ‘लोकनेता’

नागपूर: भाजपचे ज्येष्ठ नेते, राज्याचे माजी मंत्री आणि माजी खासदार दत्तात्रय ‘दत्ताभाऊ’ मेघे यांचे रविवारी सायंकाळी ८९ व्या वर्षी निधन झाले. नागपुरात सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या काही दिवसांपासून प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.
दत्ताभाऊ मेघे गेली पाच दशके सार्वजनिक जीवनात सक्रिय होते. विदर्भात राजकारण, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात त्यांनी मोलाचे योगदान दिले. त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेसमधून केली आणि पुढे भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला.
१९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये ते प्रथमच मंत्री झाले. राजकारणात मतभेद असले तरी सर्वांशी सलोख्याचे संबंध ठेवणारे ‘अजातशत्रू’ नेते म्हणून त्यांची ओळख होती.
राजकारणासोबतच त्यांनी विदर्भात शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य सेवा उभारण्यात मोठी भूमिका बजावली. ग्रामीण आणि वंचित घटकांपर्यंत शिक्षण व आरोग्य सुविधा पोहोचविण्यात त्यांचे योगदान विशेष उल्लेखनीय आहे.
नितीन गडकरी: “असा मोठ्या मनाचा नेता पुन्हा होणे नाही”
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दत्ताभाऊंना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांनी दत्ताभाऊंना मोठ्या भावासारखे मानत असल्याचे सांगितले.
त्यांनी म्हटले की, त्यांच्या निधनाने विदर्भाच्या राजकीय व सामाजिक क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे. गडचिरोलीपासून मेळघाटपर्यंत आदिवासी भागात त्यांनी मोफत वैद्यकीय शिबिरांच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा पोहोचवल्या.
राजकीय मतभेद असूनही त्यांनी नेहमीच मार्गदर्शन व प्रेम दिले, असे गडकरी यांनी नमूद केले. त्यांचे सर्वसमावेशक नेतृत्व सदैव प्रेरणादायी राहील.
देवेंद्र फडणवीस: “विदर्भाशी घट्ट नाळ असलेले सर्वसमावेशक व्यक्तिमत्त्व हरपले”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्ताभाऊंच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले.
त्यांनी म्हटले की, त्यांच्या जाण्याने विदर्भाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय जीवनाशी घट्ट जोडलेले व्यक्तिमत्त्व हरपले आहे. लोकसभा, राज्यसभा आणि विधान परिषदेतून त्यांनी जनतेचा आवाज प्रभावीपणे मांडला.
फडणवीस यांनी त्यांच्या सेवाभाव, दातृत्व आणि आरोग्य क्षेत्रातील योगदानाचे विशेष कौतुक केले. वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या उभारणीमुळे विदर्भाची आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम झाली, असे त्यांनी नमूद केले.
महापौर नीता ठाकरे: “लोकनेता हरपला”
नागपूरच्या महापौर नीता ठाकरे यांनी शोक व्यक्त करताना दत्ताभाऊ मेघे यांच्या निधनाने “लोकनेता हरपला” असल्याचे म्हटले.
त्या म्हणाल्या की, गेल्या पाच दशकांत त्यांनी राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाची ठळक छाप उमटवली. अत्यंत कठीण परिस्थितीतून त्यांनी लोकनेते म्हणून ओळख निर्माण केली.
त्यांनी विदर्भासह महाराष्ट्रात शैक्षणिक संस्थांचे जाळे उभारले आणि गरीब व वंचित घटकांसाठी सातत्याने काम केले. त्यांच्या निधनाने या सर्व क्षेत्रांची अपरिमित हानी झाली आहे.
दत्तात्रय मेघे यांच्या निधनाने विदर्भाच्या राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांचे कार्य आणि वारसा पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील.