Published On : Sat, Jun 6th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

डीआरआई का बड़ा एक्शन: नागपुर में 2.61 करोड़ रुपये का गांजा जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

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नागपुर टुडे – राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नागपुर जिले में अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। डीआरआई की नागपुर इकाई ने एक ट्रक से 522 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2.61 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

डीआरआई अधिकारियों को खुफिया सूचना मिली थी कि ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा से भारी मात्रा में गांजा नागपुर के रास्ते अन्य राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। सूचना के आधार पर अधिकारियों ने नेशनल हाईवे-53 पर मौदा स्थित माथनी टोल प्लाजा के पास एक 16 टन के ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली।

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जांच के दौरान ट्रक में छिपाकर रखे गए आठ एचडीपीई बैग बरामद किए गए। इन बैगों में कुल 247 पैकेट गांजा पाया गया, जिनका कुल वजन 522 किलोग्राम से अधिक था। तस्करों ने गांजे को ट्रक के ड्राइवर केबिन, टूलबॉक्स और अन्य गुप्त स्थानों में बड़ी चतुराई से छिपा रखा था ताकि जांच एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके।

डीआरआई ने जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 2.61 करोड़ रुपये बताई है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल किए गए लगभग 8.5 लाख रुपये मूल्य के ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

अधिकारियों के अनुसार, इसी वर्ष की शुरुआत में भी इसी नेटवर्क से जुड़े दो अलग-अलग अभियानों में 1,250 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया गया था, जिसकी कीमत करीब 6.25 करोड़ रुपये थी। उन मामलों में मास्टरमाइंड समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

डीआरआई का कहना है कि राज्य की सीमाओं के पार संचालित नशीले पदार्थों की तस्करी के संगठित नेटवर्क पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ड्रग तस्करी में शामिल गिरोहों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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