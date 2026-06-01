Published On : Mon, Jun 1st, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

सेवा, संघटन आणि समाजकारणाचा अविरत प्रवास : डॉ. राजीव पोतदार यांचे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व

Watch Live News

नागपूर -जिल्ह्यातील कळमेश्वर परिसरात गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ वैद्यकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, सहकार, कृषी आणि राजकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे डॉ. राजीव भास्करराव पोतदार. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी समर्पित भावनेने कार्य करत त्यांनी आपल्या कार्याचा ठसा संपूर्ण विदर्भात उमटविला आहे.

5 जून 1959 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील खोलापूर येथे जन्मलेल्या डॉ. पोतदार यांनी नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबईतील नामांकित रुग्णालयांमध्ये प्रशिक्षण घेत वैद्यकीय क्षेत्रात आपला अनुभव समृद्ध केला. नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात तसेच नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून सेवा देताना त्यांनी दुर्गम भागातील नागरिकांच्या आरोग्य समस्यांना जवळून जाणून घेतले.

Gold Rate
June 01- 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 156,200 /-
Gold 22 KT ₹ 1,44,900 /-
Silver/Kg ₹ 2,62,500/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

सन 1990 पासून कळमेश्वर येथे पोतदार मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या माध्यमातून त्यांनी हजारो रुग्णांना माफक दरात आधुनिक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिली. ग्रामीण भागातील नागरिकांना एक्स-रे, ईसीजी, सोनोग्राफी, शस्त्रक्रिया सुविधा यांसारख्या अत्याधुनिक सेवा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे.

सामाजिक बांधिलकी जपत त्यांनी स्वामी रामकृष्ण परमहंस संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचवत सुमारे 3,000 हृदय शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे करून दिल्या. गेल्या 35 वर्षांत आयोजित करण्यात आलेल्या शेकडो वैद्यकीय शिबिरांमधून हजारो गरजू रुग्णांना मोफत उपचार मिळाले. कोरोना महामारीच्या कठीण काळातही कोरोना योद्धा म्हणून दररोज 16 तास काम करत त्यांनी आरोग्य सेवा अखंड सुरू ठेवली.

राजकीय क्षेत्रातही डॉ. पोतदार यांचा प्रवास तितकाच प्रभावी राहिला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. तालुका अध्यक्ष, जिल्हा महामंत्री, जिल्हाध्यक्ष आणि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अशा विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे सांभाळत त्यांनी पक्ष विस्तारासाठी अथक परिश्रम घेतले. 2013 ते 2019 या काळात नागपूर जिल्हा ग्रामीण भाजपाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी संघटन मजबूत करण्यासाठी उल्लेखनीय कामगिरी केली.

2019 मध्ये सावनेर विधानसभा मतदारसंघातून भाजपाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत त्यांनी 87 हजारांहून अधिक मते मिळवली. 2024 च्या सावनेर विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक प्रमुख म्हणून नियोजनबद्ध नेतृत्व करत डॉ. आशिष देशमुख यांच्या ऐतिहासिक विजयात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

सहकार क्षेत्रातही त्यांचे योगदान तितकेच उल्लेखनीय आहे. 1999 मध्ये स्थापन केलेल्या कळमेश्वर नागरिक सहकारी पतसंस्थेने आज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल गाठली आहे. ग्रामीण नागरिकांना आर्थिक आधार देण्यासाठी गृहकर्ज, वाहन कर्ज, व्यवसाय कर्ज यांसारख्या विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात संस्थेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

शिक्षण क्षेत्रातही डॉ. पोतदार यांनी दूरदृष्टी दाखवली. कळमेश्वरमध्ये विज्ञान महाविद्यालय, बी.एड. महाविद्यालय आणि प्रगती पब्लिक स्कूलसारख्या संस्थांच्या उभारणीत त्यांचा सक्रिय सहभाग राहिला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले.

कृषी क्षेत्रात आधुनिक आणि जैविक शेतीचा प्रचार, शेतकरी मार्गदर्शन, विविध कृषी कार्यशाळांचे आयोजन यामध्येही त्यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे. इस्रायलमधील आंतरराष्ट्रीय कृषी प्रदर्शनात सहभाग घेऊन त्यांनी आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा अभ्यास केला आणि त्याचा प्रसार करण्यासाठी प्रयत्न केले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक म्हणून सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातही त्यांची सक्रिय भूमिका राहिली आहे. क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यक्तिमत्त्व विकास, विज्ञान प्रसार, अंधश्रद्धा निर्मूलन यांसारख्या विविध उपक्रमांमधून त्यांनी समाजप्रबोधनाचे कार्य केले आहे.

वैद्यकीय सेवा, समाजकारण, शिक्षण, सहकार, कृषी आणि राजकारण या सर्व क्षेत्रांमध्ये समर्पित भावनेने कार्य करणारे डॉ. राजीव पोतदार हे विदर्भातील जनतेसाठी प्रेरणादायी नेतृत्वाचे उदाहरण ठरले आहेत. जनसेवा, विकास आणि सामाजिक बांधिलकी यांचा सुंदर संगम त्यांच्या कार्यातून दिसून येतो. त्यांच्या बहुआयामी कार्यामुळे ते केवळ एक यशस्वी डॉक्टर किंवा राजकारणी नसून समाजहितासाठी आयुष्य वाहिलेले एक समर्पित व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जातात.

Advertisement
Watch LIVE TV
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges