Published On : Mon, Aug 25th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूर महापालिका मुख्यालयावर काँग्रेसचा धडक मोर्चा;जीपीएस लोकेशनसह पक्षाचे आगळेवेगळे आंदोलन!

नागपूर : शहरातील रस्त्यांवरील गड्ढ्यांवरून सोमवारी काँग्रेसने नागपूर महानगरपालिकेविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले. काँग्रेसचे कार्यकर्ते खड्ड्यांचे जीपीएस लोकेशन असलेले पोस्टर घेऊन महापालिका मुख्यालयावर दाखल झाले आणि घोषणाबाजी करत संतप्त निदर्शने केली.

काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, नागपूरच्या मुख्य व आतील रस्त्यांवर तसेच सीमेंट व डांबरी रस्त्यांवर सर्वत्र खड्डे तयार झाले आहेत. त्यामुळे दररोज अपघातांची शक्यता वाढत असून नागरिकांचे हाल होत आहेत. तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.

महापालिका अधिकाऱ्यांना खड्ड्यांची पाहणी करण्यासाठी वेळ दिला होता, मात्र ते हजर झाले नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी स्वतःच गड्ढ्यांचे जीपीएस लोकेशन घेऊन महापालिकेत मोर्चा नेला. या वेळी काँग्रेस कार्यकर्ते महापालिकेच्या इमारतीत घुसण्याचा प्रयत्न करू लागले.

परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता पाहता महापालिका मुख्यालयात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तरीही कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाली. आंदोलनादरम्यान महापालिकेकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही.

