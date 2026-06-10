अमरावती: अमरावती विधान परिषद चुनाव के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस उम्मीदवार हर्षजीत देशमुख की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटनाक्रम के बाद चुनावी माहौल में नई चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है।
जानकारी के अनुसार, लगातार चुनावी दौरे, बैठकों और व्यस्त कार्यक्रमों के चलते हर्षजीत देशमुख को अत्यधिक थकान और तनाव का सामना करना पड़ रहा था। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है और उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
चुनावी गलियारों में चर्चाओं का दौर
देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। विपक्षी और राजनीतिक विश्लेषक अब यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस घटनाक्रम का असर चुनावी मुकाबले पर पड़ सकता है।
विशेष रूप से भाजपा उम्मीदवार प्रविण पोटे के संदर्भ में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या इस स्थिति से उन्हें चुनावी लाभ मिल सकता है। हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने ऐसी सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि हर्षजीत देशमुख पूरी तरह चुनावी मैदान में हैं और उनकी उम्मीदवारी पर कोई असर नहीं पड़ा है।
कांग्रेस ने अटकलों को किया खारिज
कांग्रेस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि देशमुख की तबीयत में सुधार हो रहा है और वे जल्द ही चुनावी गतिविधियों में सक्रिय नजर आएंगे। पार्टी नेताओं ने किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव या अन्य कारणों की अटकलों को निराधार बताया है।
वहीं, हर्षजीत देशमुख ने भी संदेश जारी कर अपने समर्थकों से चिंता न करने की अपील की है और कहा है कि वे अब भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मुकाबले में बने हुए हैं।
बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
इस घटनाक्रम के बाद अमरावती विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। सभी दलों की नजर अब आगामी घटनाक्रम पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में देशमुख की स्वास्थ्य स्थिति और चुनाव प्रचार में उनकी वापसी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।
फिलहाल, अमरावती की राजनीति में इस घटनाक्रम ने नई चर्चा को जन्म दे दिया है और चुनावी माहौल पहले से अधिक रोचक हो गया है।
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