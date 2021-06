कमर्शियल माइनिंग: 67 कोल ब्लाॅक की ई-नीलामी समय-सीमा में फिर हुआ संशोधन

– महाराष्ट्र के Dahegaon/Makardhokra-IV,GondkharI,Khappa & Extn.,Bhivkund,Dahegaon Dhapewada &Tondakhairi Khandala Combined,Hingna Bazargaon,Kalambi Kalmeshwar का समावेश

नागपुर – कोयला मंत्रालय ने आज कोयला खदानों की नीलामी की समय-सीमा में संशोधन के बारे में नोटिस जारी किया। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष 25 मार्च को निविदा आमंत्रण नोटिस के क्रम में, बोली लगाने वालों के पंजीकरण और निविदा दस्तावेजों की बिक्री की अंतिम तिथि और बोली की देय तिथि को संशोधित किया गया है। बोली की देय तिथि 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

यहां बताना होगा कि 26 मार्च को केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए दूसरे भाग की नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। इसके तहत छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश में स्थित 67 कोल ब्लाॅक की नीलामी होनी हैं। नीलाम होने वाले सर्वाधिक 18 कोल ब्लाॅक छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 2014 से नीलामी व्‍यवस्‍था प्रारंभ होने के बाद से किसी भाग में यह खदानों की सबसे अधिक संख्‍या में नीलामी की पेशकश की गई है।

नीलामी के लिए सूचीबद्ध किए गए कोल ब्लाॅक:

Bhaskarpara Chhattisgarh

2–3. Brinda and Sasai Jharkhand

Burakhap Small Patch Jharkhand

Chitarpur Jharkhand

Choritand Tiliaya Jharkhand

Dahegaon/Makardhokra-IV Maharashtra

Datima Chhattisgarh

Gondkhari Maharashtra

Jainagar Jharkhand

Jogeshwar & Khas Jogeshwar Jharkhand

Khappa & Extn Maharashtra

Lalgarh (North) Jharkhand

Latehar Jharkhand

15–16. Machhakata and Mahanadi Odisha

North Dhadu Jharkhand

18 Nuagaon Telisahi Odisha

Panchbahani Chhattisgarh

Ramchandi Promotion Block Odisha

Rauta Closed Mine Jharkhand

Rawanwara North Madhya Pradesh

Shankarpur Bhatgaon II Extn Chhattisgarh

Alaknanda Odisha

Barapara Chhattisgarh

Barimahuli Madhya Pradesh

Barra Chhattisgarh

Bartap Odisha

Basantpur Jharkhand

Beheraband North Extn Madhya Pradesh

Bhivkund Maharashtra

Binja Jharkhand

Burapahar Odisha

Chintalpudi Sector A1 Andhra Pradesh

Chopna Shaktigarh Madhya Pradesh

Dahegaon Dhapewada &Tondakhairi Khandala Combined Maharashtra

Dharampur Chhattisgarh

Dhulia North Jharkhand

Dip Extn of Belpahar Odisha

Dip Side of Chatabar Odisha

Dolesara Chhattisgarh

Eastern Part of Gorhi-Mahaloi Chhattisgarh

Gawa Jharkhand

Ghutra Chhattisgarh

Gondbahera Ujheni Madhya Pradesh

Gondbahera Ujheni East Madhya Pradesh

Hingna Bazargaon Maharashtra

Jamui Madhya Pradesh

Jarekela Chhattisgarh

Jharpalam Thangarghat Chhattisgarh

Jhigador Chhattisgarh

Kalambi Kalmeshwar Maharashtra

Kardabahal-Brahmanbil Odisha

Khargaon Chhattisgarh

Kosala West Odisha

Maiki South Madhya Pradesh

Meghuli Chhattisgarh

Merkhi West Madhya Pradesh

Phuljhari East & West Odisha

Pipraul Chhattisgarh

Rajathari South Madhya Pradesh

Ramnagar Chhattisgarh

Saradhapur North Odisha

Somavaram West Andhra Pradesh

Tentuloi Odisha

Tokisud Block II Jharkhand

Western Part of Gorhi-Mahaloi Chhattisgarh