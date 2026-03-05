Published On : Thu, Mar 5th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात पेट्रोल-डिझेल तुटवड्याच्या अफवा जिल्हाधिकारी विपीन इटनकरांनी फेटाळल्या!

इंधन पुरवठा सुरळीत
नागपूर : शहरात पेट्रोल-डिझेलच्या तुटवड्याबाबत सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चांना प्रशासनाने स्पष्ट शब्दांत खोडून काढले आहे. नागपूरचे जिल्हाधिकारी Vipin Itankar यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले की, नागपूर व परिसरात इंधनाचा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत असून कोणताही तुटवडा नाही.

डेपोंमध्ये मुबलक साठा-
तेल कंपन्यांकडून प्रशासनाला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक डेपोमध्ये पेट्रोल व डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. शहरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर नियमित पुरवठा सुरू असून नागरिकांनी घाबरून जादा इंधन खरेदी करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Gold Rate
Mar 5th, 2026 - Time 11.45Hrs
Gold 24 KT ₹ 1,62,100/-
Gold 22 KT ₹ 1,50,800 /-
Silver/Kg ₹ 2,70,200/-
Platinum ₹ 90,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

अफवांचे मूळ काय?
मध्यपूर्वेतील (आखाती देशांतील) तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन दर वाढतील किंवा पुरवठा खंडित होईल, अशा प्रकारच्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या होत्या. त्यानंतर काही ठिकाणी नागरिकांनी पंपांवर गर्दी केल्याचे चित्र दिसून आले. मात्र, या सर्व बातम्या निराधार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

अफवांवर विश्वास ठेवू नका –
“स्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि पंपांवर अनावश्यक गर्दी करू नका,” असे आवाहन जिल्हाधिकारी इटनकर यांनी केले. इंधनाचा पुरवठा नियमित असल्याने कोणतीही घाबरून खरेदी (Panic Buying) करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

दरम्यान, आजच्या आकडेवारीनुसार नागपुरात पेट्रोलचा दर सुमारे ₹१०४.४३ प्रति लिटर इतका आहे. प्रशासनाने नागरिकांना संयम राखण्याचे आणि अधिकृत माहितीलाच विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

