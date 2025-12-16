चेतनसिंह चौहान बने बजाज नगर थानेदार, शहर पुलिस में 5 निरीक्षकों के तबादले

Advertisement

नागपुर – नाग्पुर आयुक्तालय पुलिस के अंतर्गत शहर पुलिस महकमे में प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है। इस दौरान कुल पांच पुलिस निरीक्षकों के आंतरिक तबादले किए गए हैं। इन तबादलों में एक अधिकारी को ग्रामीण पुलिस विभाग से शहर में जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नागपुर ग्रामीण पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिस निरीक्षक चेतनसिंह चौहान को पदोन्नति देते हुए बजाज नगर थाने का नया थानेदार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।

Gold Rate 16 dec 2025 Gold 24 KT ₹ 1,32,000 /- Gold 22 KT ₹ 1,22,800 /- Silver/Kg ₹ 1,91,300/- Platinum ₹ 60,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

इसी क्रम में बजाज नगर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजय मानकर का तबादला नागपुर शहर यातायात शाखा में किया गया है। वहीं पारडी थाने की थानेदार नंदा मनगटे को क्राइम यूनिट-4 की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा सक्करदरा थाने के द्वितीय पुलिस निरीक्षक सुनीलकुमार काकडे को पारडी थाने में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है।

वहीं क्राइम यूनिट-4 में कार्यरत पुलिस निरीक्षक कमलाकर गड्डिमे का तबादला क्राइम ब्रांच के उपायुक्त कार्यालय में रीडर के रूप में किया गया है।

पुलिस विभाग द्वारा किए गए इन तबादलों को प्रशासनिक मजबूती और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

GET YOUR OWN WEBSITE FOR ₹9,999 Domain & Hosting FREE for 1 Year No Hidden Charges

Advertisement