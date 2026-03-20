नागपुरात मध्य भारतातील सर्वात मोठ्या डायग्नोस्टिक सेंटरचे २२ मार्चला उद्घाटन!

नागपूर : गोरगरीब व मध्यमवर्गीय रुग्णांना दिलासा देणारी मोठी आरोग्य सुविधा नागपुरात सुरू होणार आहे. श्री सिद्धिविनायक सेवा फाउंडेशनतर्फे उभारण्यात आलेल्या ‘गंगाधरराव फडणवीस मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर’चे भव्य उद्घाटन रविवारी, २२ मार्च रोजी सायंकाळी ६ वाजता वर्धा रोडवरील श्रीरामनगर क्रीडांगण, पावनभूमी येथे होणार आहे. मेट्रो पिलर क्रमांक ८३ समोरील या अत्याधुनिक केंद्राचे लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या हस्ते पार पडणार आहे.
या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर नीता ठाकरे तसेच राज्यसभा खासदार माया इवनाते यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.
वर्षानुवर्षांच्या संकल्पनेतून साकारलेले स्वप्न-
सुमारे दोन दशकांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस आमदार असताना सर्वसामान्यांसाठी परवडणारे आणि सर्व सुविधा असलेले डायग्नोस्टिक सेंटर उभारण्याची कल्पना मांडली होती. त्या स्वप्नाला आता मूर्त रूप मिळाले आहे. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत २० हजार चौरस फूट क्षेत्रात हे आधुनिक केंद्र उभे राहिले आहे.
एकाच छताखाली ‘फाईव्ह स्टार’ दर्जाच्या सुविधा-
हे केंद्र मध्य भारतातील सर्वात मोठ्या डायग्नोस्टिक सुविधांपैकी एक ठरणार असून, येथे अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीसह उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय तपासण्या उपलब्ध असतील. कमी दरात उत्तम दर्जाची सेवा देण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीची उपलब्धता-
या केंद्रात एकाच वेळी दोन ३ टेस्ला एमआरआय मशिन्स आणि दोन १२४ स्लाइस सीटी स्कॅन मशिन्स कार्यरत असतील. याशिवाय डिजिटल एक्स-रे, अल्ट्रासाऊंड आणि अत्याधुनिक पॅथॉलॉजी लॅबची सुविधा उपलब्ध आहे.
मोठ्या प्रमाणावर डायलिसिस सुविधा-
मूत्रपिंडाच्या आजारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी २५ डायलिसिस मशिन्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे. संसर्गजन्य रुग्णांसाठी स्वतंत्र ५ मशिन्सचा वॉर्ड तयार करण्यात आला असून, विविध शासकीय योजनांद्वारे गरजू रुग्णांना मोफत डायलिसिसचीही सुविधा मिळणार आहे.
नागरिकांना आवाहन-
या अत्याधुनिक केंद्राचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांनी घ्यावा तसेच उद्घाटन सोहळ्यास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन संस्थेचे अध्यक्ष आमदार संदीप जोशी यांनी केले आहे. यावेळी संस्थेचे पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.
