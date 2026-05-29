नागपुरात सीसीटीव्हीद्वारे घरफोडी टोळीचा भांडाफोड; दोन सराईत चोरांना अटक

नागपूर : कलमना पोलिसांनी घरफोडीच्या गुन्ह्याचा अवघ्या काही दिवसांत छडा लावत दोन सराईत चोरट्यांना अटक केली आहे. सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक तपास आणि गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींपर्यंत पोहोचत चोरीस गेलेले सुमारे ९३ हजार रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने जप्त केले. या कारवाईमुळे परिसरात पोलिसांच्या कामगिरीची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मिनीमाता नगर येथील निर्मला संतलाल पाल या कुटुंबासह उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड येथे गावी गेल्या होत्या. घर बंद असल्याची संधी साधून चोरट्यांनी मुख्य दरवाज्याचे कुलूप तोडत घरात प्रवेश केला आणि सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास केले. शेजाऱ्यांनी माहिती दिल्यानंतर कुटुंब नागपुरात परतले असता चोरीचा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी कलमना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी परिसरातील अनेक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी केली. तांत्रिक विश्लेषण आणि विश्वासार्ह माहितीच्या आधारे धर्मनगर येथील अश्वीन मिश्रा (१९) आणि भांडेवाडी येथील हिमांशू मोरे (१९) यांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान दोघांनीही चोरीची कबुली दिली.
चोरीतील दागिने आरोपींनी एका सराफा व्यावसायिकाला विकल्याचे तपासात समोर आले. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत व्यापाऱ्याकडून चोरीचा संपूर्ण मुद्देमाल जप्त केला. जप्त केलेल्या दागिन्यांमध्ये सोन्याच्या अंगठ्या, लॉकेट, चांदीच्या पायल्या, बिछिया आणि अन्य दागिन्यांचा समावेश आहे.
ही कारवाई पोलीस आयुक्तालय नागपूरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रवीण काळे, गुन्हे शाखेचे प्रभारी करीम खान पठाण आणि त्यांच्या पथकाने केली. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
सीसीटीव्ही ठरला ‘गेम चेंजर’-
या संपूर्ण तपासात सीसीटीव्ही फुटेज हीच सर्वात महत्त्वाची कडी ठरली. कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या हालचालींमुळे पोलिसांना आरोपींपर्यंत थेट पोहोचता आले. जलद तपासामुळे चोरीचा संपूर्ण मुद्देमालही हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले. कलमना पोलिसांच्या या तत्पर कारवाईचे परिसरात सर्वत्र कौतुक होत आहे.