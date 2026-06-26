Published On : Fri, Jun 26th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूरमध्ये गिटार शिक्षकावर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा: अल्पवयीनचा विनयभंग करणाऱ्या आरोपीला अटक

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नागपूर -प्रताप नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक अत्यंत संवेदनशील आणि धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. एका ३० वर्षीय गिटार शिक्षकावर अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याची चौकशी सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ३४ वर्षीय तक्रारदार महिला प्रताप नगर परिसरातील तिच्या माहेरच्या घरी तिच्या १० वर्षांच्या मुलीसोबत आणि १३ वर्षांच्या भाचीसोबत उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या घालवत होती. त्या दोन मुलींना गिटार शिकवण्यासाठी, त्या महिलेने त्यांना ३० वर्षीय आरोपी अनित्य रवींद्र मनोहर याच्याकडे क्लासला पाठवायला सुरुवात केली.

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२५ जून रोजी दुपारी, जेव्हा मुली गिटार शिकण्यासाठी आरोपीकडे गेल्या होत्या, तेव्हा आरोपीने १० वर्षांच्या मुलीला एका वेगळ्या खोलीत नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला.

घरी परतल्यावर मुलींच्या आईच्या लक्षात काहीतरी वेगळे आले आणि तिने त्यांना विचारले, ज्यामुळे संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले. पीडितेच्या आईने तात्काळ प्रताप नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (POCSO) संबंधित कलमांनुसार विनयभंग आणि बलात्काराच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली.

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या घटनेमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर चिंता पसरली आहे. पालकांनी मुलींच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली असून गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

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