जीजा की गंदी नज़र ने तोड़ा रिश्तों का भरोसा, साली से दुष्कर्म का आरोप; मानकापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

नागपुर: मानकापुर थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक 32 वर्षीय युवक पर अपनी साली को बहाने से घर बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने, धमकी भरे संदेश भेजने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर मानकापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, 24 वर्षीय पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी बहन अपने बच्चों के साथ शिर्डी दर्शन के लिए गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे काम का बहाना बनाकर घर बुलाया। आरोप है कि घर पहुंचने पर आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती दुष्कर्म किया और बाद में उसे कमाल चौक क्षेत्र में छोड़ दिया।
पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी लगातार उसे धमकी भरे संदेश भेजता रहा और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। विरोध करने पर वह हाथ काटने और जान से मारने जैसी धमकियां भी देता था।
23 जून को आरोपी की पत्नी ने पीड़िता से अपने पति के साथ बातचीत को लेकर सवाल किया, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी बहन को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद जब पीड़िता ने आरोपी से संपर्क करने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद पीड़िता ने मानकापुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
फिलहाल मानकापुर पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
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