Published On : Thu, Jul 16th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

मुंबईतील ताज हॉटेलला २२ कोटींची बीएमसी नोटीस; सुरक्षा बॅरिकेड्सच्या शुल्कावर पुढील आठवड्यात निर्णयाची शक्यता!

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मुंबई : २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षेच्या दृष्टीने ताजमहल पॅलेस हॉटेलच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या बॅरिकेड्स आणि बोलार्ड्सच्या शुल्काचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सार्वजनिक जागेचा वापर केल्याप्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) ताज हॉटेल प्रशासनाला सुमारे २२ कोटी रुपयांची थकबाकी भरावी, अशी नोटीस बजावली आहे.

२००८ मध्ये झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर ताज हॉटेलच्या सुरक्षेसाठी हॉटेलबाहेरील सार्वजनिक रस्ता आणि पदपथावर सुरक्षा बॅरिकेड्स व बोलार्ड्स उभारण्यात आले होते. महापालिकेच्या नियमानुसार सार्वजनिक जागेचा अशा प्रकारे वापर केल्यास त्यासाठी शुल्क आकारले जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे शुल्क प्रलंबित राहिल्याने थकबाकीची रक्कम आता २२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यापैकी काही रक्कम हॉटेल प्रशासनाने भरली असली, तरी मोठा हिस्सा अद्याप बाकी असल्याचे सांगितले जात आहे.

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दरम्यान, ताज हॉटेल व्यवस्थापनाने या शुल्कात पूर्ण माफी किंवा मोठी सवलत देण्याची मागणी केली आहे. हे सुरक्षा उपाय केवळ हॉटेलच्या हितासाठी नव्हे, तर नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उभारण्यात आल्याचा युक्तिवाद प्रशासनाने केला आहे.

या प्रकरणात २०२० मध्ये तत्कालीन स्थायी समितीने सुमारे १० कोटी रुपयांची सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मात्र, २०२५ मध्ये राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रशासकाने हा निर्णय मागे घेतल्याने प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले.

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सध्या बीएमसी आणि ताज हॉटेल प्रशासनामध्ये शुल्काच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असून, पुढील आठवड्यात याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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