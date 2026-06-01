Published On : Mon, Jun 1st, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

BJP Releases 11-Member Candidate List for Maharashtra MLC Polls; Dr Rajiv Potdar Gets Nagpur Bypoll Ticket.

The BJP has announced 11 candidates for the Maharashtra Legislative Council elections, including 10 for local authority constituencies and 1 for the Nagpur by-election.

Constituency Candidate
Mumbai Local Authorities Madhavi Naik
Konkan Division Local Authorities Pramod Jathar
Nashik Local Authorities Vivek Kolhe
Jalgaon Local Authorities Sunil Karjatkar
Akola-Buldhana-Washim Local Authorities Sanjay Bhende
Amravati Local Authorities Pradnya Satav
Wardha-Chandrapur-Gadchiroli Local Authorities Arun Lakhani
Nanded Local Authorities Prajakt Tanpure
Parbhani-Hingoli Local Authorities Rajendra Phadke
Chhatrapati Sambhajinagar-Jalna Local Authorities Sandeepan Bhumre
Nagpur Local Authorities (By-election) Dr. Rajiv Potdar

The list reflects BJP’s attempt to strengthen its presence across Vidarbha, Marathwada, Konkan, North Maharashtra and Western Maharashtra ahead of the June 2026 MLC polls.

