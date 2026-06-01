BJP Releases 11-Member Candidate List for Maharashtra MLC Polls; Dr Rajiv Potdar Gets Nagpur Bypoll Ticket.

The BJP has announced 11 candidates for the Maharashtra Legislative Council elections, including 10 for local authority constituencies and 1 for the Nagpur by-election.
|Constituency
|Candidate
|Mumbai Local Authorities
|Madhavi Naik
|Konkan Division Local Authorities
|Pramod Jathar
|Nashik Local Authorities
|Vivek Kolhe
|Jalgaon Local Authorities
|Sunil Karjatkar
|Akola-Buldhana-Washim Local Authorities
|Sanjay Bhende
|Amravati Local Authorities
|Pradnya Satav
|Wardha-Chandrapur-Gadchiroli Local Authorities
|Arun Lakhani
|Nanded Local Authorities
|Prajakt Tanpure
|Parbhani-Hingoli Local Authorities
|Rajendra Phadke
|Chhatrapati Sambhajinagar-Jalna Local Authorities
|Sandeepan Bhumre
|Nagpur Local Authorities (By-election)
|Dr. Rajiv Potdar
The list reflects BJP’s attempt to strengthen its presence across Vidarbha, Marathwada, Konkan, North Maharashtra and Western Maharashtra ahead of the June 2026 MLC polls.