भगवान अग्रसेन जन्मोत्सव का शुभारम्भ आज से

श्री अग्रसेन मंडल का 6 दिवसीय भव्य आयोजन, गडकरी होंगे मुख्य अतिथि, अभिनेत्री सुधा चंद्रन देंगी प्रस्तुति

नागपुर: समाजवाद और अहिंसा के प्रणेता, अग्रवंश प्रवर्तक भगवान श्री अग्रसेनजी का जन्मोत्सव 17 से 22 सितंबर तक श्री अग्रसेन मंडल, नागपुर द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा।

प्रचार प्रमुख मुरारी अग्रवाल के अनुसार, आयोजन की शुरुआत 17 सितंबर को सुबह 9 बजे गांधीबाग अग्रसेन भवन में ध्वजारोहण और पूजा-अभिषेक से होगी। इसके बाद सुरभि महिला मंडल द्वारा सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जन्मोत्सव के दौरान समाज के सभी वर्गों के लिए खेल, मनोरंजन, कला व सेवा संबंधी उपक्रम रखे गए हैं।

स्वागत मंत्री प्रल्हाद अग्रवाल ने बताया कि 18 सितंबर को शंकरनगर स्थित साईं सभागृह में हास्य कवि सम्मेलन होगा, जिसमें देश के नामचीन कवि जैसे दिनेश दिग्गज, विभा शुक्ला, राजेश लोटपोट, विजय विचित्र, लता किरण, भरत पंडिया, सुनील समैया और सुदर्शन चक्रधर शिरकत करेंगे।

युवा संयोजक सी.ए. प्रणय जाजोदिया ने कहा कि इस बार पहली बार ‘अग्र युवा रंग’ के तहत युवा महोत्सव का आयोजन 20 सितंबर को रविनगर अग्रसेन भवन में होगा। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के युवा अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उसी दिन विधायक विकास ठाकरे और समाजसेवी जयप्रकाश गुप्ता की मौजूदगी में मेधावी छात्रों का सम्मान किया जाएगा। इसके बाद “एक शाम सुनहरे पल के” शीर्षक से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा।

भारतीय अग्रवाल एकता क्लब के चेयरमैन प्रकाश अग्रवाल ने जानकारी दी कि 21 सितंबर को राधाकृष्ण मंदिर, वर्धमान नगर से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो गांधीबाग अग्रसेन भवन तक जाएगी। शाम को रविनगर अग्रसेन भवन में ‘अग्रसेन–माधवी वैभव उत्सव मेला’ आयोजित होगा, जिसमें हुनर हाट, लकी ड्रेस प्रतियोगिता, महिला मनोरंजन खेल और हस्तकला व गौशाला उत्पादों के स्टॉल रहेंगे। इसी अवसर पर समाज के वरिष्ठ नागरिकों का सत्कार किया जाएगा।

22 सितंबर को सुबह दोनों भवनों में पूजा-अर्चना और महाप्रसाद वितरण होगा। शाम 6 बजे सुरेश भट सभागृह में मुख्य समारोह होगा, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन करेंगे। विशेष अतिथि के रूप में मुंबई के उद्यमी मधुसूदन अग्रवाल, रायपुर के उद्योगपति सीताराम अग्रवाल और अन्य विशिष्टजन उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर प्रसिद्ध अभिनेत्री सुधा चंद्रन अपनी वृंदावन दर्शन नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी।

आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों ने समाजबंधुओं से परिवार सहित सभी कार्यक्रमों में सहभागी बनने का आग्रह किया है।