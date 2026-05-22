नागपूरच्या जरीपटका येथे बीअर बाटली फुटण्यावरून राडा; चाकू-फायटर हल्ल्यात चार युवक जखमी

नागपूर – नागपूरच्या जरीपटका परिसरात किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादाने काही क्षणांतच हिंसक रूप धारण केले. बीअरची बाटली फुटल्याच्या घटनेवरून सुरू झालेला वाद थेट जीवघेण्या हाणामारीत बदलला. या धक्कादायक घटनेत चार युवक गंभीर जखमी झाले असून परिसरात काही काळ भीतीचे आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 19 मे रोजी रात्री अंशुल चवरे हा आपल्या मित्रांसह आयुक उर्फ मल्ला विनोद मेश्राम आणि प्रज्वल उर्फ डब्बू प्रशांत पाटील यांच्यासोबत जरीपटका येथील खोब्रागडे चौक परिसरातील वाईन शॉपजवळ गेला होता. त्याचवेळी तेथे आधीपासून उपस्थित असलेला प्रकाश ठाकूर आपल्या काही साथीदारांसोबत थांबला होता.
या दरम्यान अंशुलची बाईक हलकीशी धडक लागल्याने प्रकाश ठाकूरच्या हातातील बीअरची बाटली खाली पडून फुटली. या घटनेनंतर वातावरण तणावपूर्ण झाले आणि दोन्ही गटांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची सुरू झाली. संतापाच्या भरात प्रकाशने मल्ला याला थप्पड मारली, आणि त्यानंतर वाद आणखी चिघळला.
प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, काही क्षणांतच दोन्ही गट एकमेकांवर तुटून पडले. याच वेळी एका आरोपीने चाकू काढून अंशुलवर हल्ला केला. या हल्ल्यात अंशुलच्या पोटाला आणि छातीखाली गंभीर जखमा झाल्या. त्याचे साथीदार मल्ला आणि डब्बू हे देखील या हल्ल्यात जखमी झाले.
दरम्यान, दुसऱ्या गटानेही प्रत्युत्तर देत फायटरने हल्ला केला. यात प्रकाश ठाकूर जखमी झाला. वाईन शॉप परिसरात अचानक घडलेल्या या रक्तरंजित प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आणि काही काळ गोंधळ उडाला.
घटनेची माहिती मिळताच जरीपटका पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. पोलिसांनी दोन्ही गटांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून हल्ल्यात वापरलेल्या शस्त्रांचा तसेच आरोपींच्या भूमिकेचा सखोल तपास सुरू केला आहे.
या प्रकरणातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून संपूर्ण घटनेचा उलगडा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. किरकोळ कारणावरून घडलेली ही हिंसक घटना शहरातील वाढत्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.